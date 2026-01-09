Ciblé par le PSG, Riolo dénonce un cyberharcèlement

Opposé à la délocalisation du Trophée des Champions au Koweït, Daniel Riolo s’est retrouvé dans le viseur de nombreux utilisateurs du réseau social X. Pour le journaliste de RMC, il est clair que le Paris Saint-Germain est à l’origine de ces critiques.

Riche en rebondissements et en suspense, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 tab) aurait mérité une ambiance à la hauteur du spectacle proposé. Le Trophée des Champions a certes attiré du monde au stade Jaber Al-Ahmad International. Mais l’absence d’ultras parisiens et marseillais a forcément nui à la ferveur en tribunes. Daniel Riolo n’a donc pas changé d’avis sur le choix de la Ligue de Football Professionnel.

Comme beaucoup d’autres observateurs, le journaliste de RMC considère que la rencontre disputée au Koweït aurait dû se jouer en France. La tête d’affiche de l’After a martelé son mécontentement sur la toile et s’est retrouvé dans le viseur de nombreux utilisateurs du réseau social X. « Donc contre tout et tout le monde, les PSGix pensent vraiment que c’est super de jouer ce match au Koweït ? En fait peu importe quoi, dès que Nasser Al-Khelaïfi décide c’est génial, a ironisé le journaliste. C'est fou une telle soumission… (heureusement tous les supporters du PSG ne sont pas QSGix), ça rapporte que un million d'euros aux clubs. »

« Aucun supporter du PSG n'est content de jouer là-bas ? Bah pourtant vu le nombre d’insultes des minoritaires QSGix, pas tout le monde non, a-t-il répondu avant de dénoncer un véritable cyberharcèlement. Phénomène dingue sur X. Depuis hier armée numérique en marche sur la délocalisation du Trophée des Champions. En répétant quand c’était à Tel Aviv blabla. Un wagon de post là-dessus. Que des comptes bidons. Et peu importe si on a critiqué les délocalisations peu importe où et quand… C’est ça qui a bloqué l’algo. » Comme souvent, Daniel Riolo s'est encore fait des amis chez les supporters du Paris Saint-Germain.