ICONSPORT_277594_0040
Daniel Riolo - L'After Foot RMC

Ciblé par le PSG, Riolo dénonce un cyberharcèlement

PSG09 janv. , 18:00
parEric Bethsy
2
Opposé à la délocalisation du Trophée des Champions au Koweït, Daniel Riolo s’est retrouvé dans le viseur de nombreux utilisateurs du réseau social X. Pour le journaliste de RMC, il est clair que le Paris Saint-Germain est à l’origine de ces critiques.
Riche en rebondissements et en suspense, le choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 tab) aurait mérité une ambiance à la hauteur du spectacle proposé. Le Trophée des Champions a certes attiré du monde au stade Jaber Al-Ahmad International. Mais l’absence d’ultras parisiens et marseillais a forcément nui à la ferveur en tribunes. Daniel Riolo n’a donc pas changé d’avis sur le choix de la Ligue de Football Professionnel.
Comme beaucoup d’autres observateurs, le journaliste de RMC considère que la rencontre disputée au Koweït aurait dû se jouer en France. La tête d’affiche de l’After a martelé son mécontentement sur la toile et s’est retrouvé dans le viseur de nombreux utilisateurs du réseau social X. « Donc contre tout et tout le monde, les PSGix pensent vraiment que c’est super de jouer ce match au Koweït ? En fait peu importe quoi, dès que Nasser Al-Khelaïfi décide c’est génial, a ironisé le journaliste. C'est fou une telle soumission… (heureusement tous les supporters du PSG ne sont pas QSGix), ça rapporte que un million d'euros aux clubs. »

Lire aussi

TdC : Le PSG fait pleurer l'OM sur un miracleTdC : Le PSG fait pleurer l'OM sur un miracle
« Aucun supporter du PSG n'est content de jouer là-bas ? Bah pourtant vu le nombre d’insultes des minoritaires QSGix, pas tout le monde non, a-t-il répondu avant de dénoncer un véritable cyberharcèlement. Phénomène dingue sur X. Depuis hier armée numérique en marche sur la délocalisation du Trophée des Champions. En répétant quand c’était à Tel Aviv blabla. Un wagon de post là-dessus. Que des comptes bidons. Et peu importe si on a critiqué les délocalisations peu importe où et quand… C’est ça qui a bloqué l’algo. » Comme souvent, Daniel Riolo s'est encore fait des amis chez les supporters du Paris Saint-Germain.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_267556_0219
OL

Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre

losc grosse inquietude pour ethan mbappe iconsport 234455 0029 378737
Foot Mondial

La France avant tout, Mbappé snobe l'Algérie

Iliman Ndiaye
CAN 2025

CAN 2025 : Iliman Ndiaye envoie le Sénégal en demies

ICONSPORT_281329_0057
CAN 2025

Maroc - Cameroun : Les compos (20h sur BeInSports1)

Fil Info

09 janv. , 19:30
Alerte à l'OL, la cote de Malick Fofana s'effondre
09 janv. , 19:10
La France avant tout, Mbappé snobe l'Algérie
09 janv. , 19:02
CAN 2025 : Iliman Ndiaye envoie le Sénégal en demies
09 janv. , 18:58
Maroc - Cameroun : Les compos (20h sur BeInSports1)
09 janv. , 18:50
CAN 2025 : Gims oublie le Congo avec le Maroc
09 janv. , 18:30
OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia
09 janv. , 17:30
Rennes et Nantes se jettent sur Yannick Carrasco
09 janv. , 17:00
L'OL et l'OM écartés, Thiago Almada fait un choix étonnant

Derniers commentaires

OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia

M etonne le mec ouvre toujours sa bouche pour recevoir son jus....une honte. Je suis anti marseillais mais j en suis devenu a avoir de la peine pour les anciens supporters de Marseille...c est grave...les pauvres ...et zobi qui pleure pour un trophée des champions....🙄🙄🙄bien triste. Ce club est devenu comme st Étienne Reims etc ...aucun présent aucun futur... triste.

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

vive la democratie ^^

CdF : Les maillots de l'OL interdits à Lille

Pas que le sport, la liberté tout cours...

OM : Les Marseillais n’en peuvent plus de Benatia

Tu en es une TRES grosse, toi

Ciblé par le PSG, Riolo dénonce un cyberharcèlement

Le gars s imagine que les autorités auraient laissées des milliers de supporters Parisiens et Marseillais se rencontrer ds un stade en France pour un trophee des champions, quelle utopie ...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading