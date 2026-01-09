Ciblé par le PSG, Riolo dénonce un cyberharcèlement

M etonne le mec ouvre toujours sa bouche pour recevoir son jus....une honte. Je suis anti marseillais mais j en suis devenu a avoir de la peine pour les anciens supporters de Marseille...c est grave...les pauvres ...et zobi qui pleure pour un trophée des champions....🙄🙄🙄bien triste. Ce club est devenu comme st Étienne Reims etc ...aucun présent aucun futur... triste.
vive la democratie ^^
Pas que le sport, la liberté tout cours...
Tu en es une TRES grosse, toi
Le gars s imagine que les autorités auraient laissées des milliers de supporters Parisiens et Marseillais se rencontrer ds un stade en France pour un trophee des champions, quelle utopie ...
Phénomène dingue sur X. Depuis hier armée numérique en marche sur la deloc du TDC. En répétant quand c’était à Tel Aviv blabla. Un wagon de post la dessus. Que des comptes bidons. Et peu importe si on a critiqué les deloc peu importe où et quand…😅c’est ça qui a bloqué l’algo