ICONSPORT_286569_0286
Remi Himbert

OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut

OL03 févr. , 22:30
parMehdi Lunay
0
Lancé par Paulo Fonseca en janvier, Remi Himbert n'a pas attendu longtemps pour marquer son premier but avec l'OL. A 17 ans, le jeune attaquant fait forte impression. De quoi le mettre sur les traces de ses célèbres modèles.
Qui a dit que l'Olympique Lyonnais n'avait pas d'attaquants ? Si Endrick attire toute la lumière depuis plusieurs semaines, le récent match contre le PAOK a prouvé que Lyon savait toujours former des bons buteurs. La rencontre européenne a vu plusieurs jeunes joueurs émerger. Deux d'entre eux, Alejandro Gomes Rodriguez et Remi Himbert, ont marqué leur premier but en professionnel contre le club grec. Une belle performance alors qu'ils ne sont âgés que de 17 ans.

Himbert, le phénomène lyonnais de 2026 ?

Himbert a particulièrement séduit les observateurs. Le jeune français sait provoquer balle au pied, il possède une belle technique et il est déjà adroit devant le but. Son égalisation contre le PAOK était sublime. Sa première réalisation sous le maillot rhodanien avant beaucoup d'autres à venir ? Le jeune homme l'espère en tout cas. Dans une interview publiée sur le site de l'OL, Himbert a avoué vouloir imiter des joueurs comme Kylian Mbappé ou Memphis Depay qui sont ses modèles.
« En août, j’étais en découverte, ensuite j’ai travaillé dur en N3 et avec la sélection. Ces dernières semaines, j’ai eu la chance de faire mes premiers pas en pro. C’était un objectif cette saison, mais j’en ai d’autres à aller chercher. Je continue de regarder les buts de Memphis ou d’autres grands joueurs, y compris ceux avec qui je joue. Mes modèles sont Memphis Depay, mais j’aime aussi Bradley Barcola. Je m’inspire également de Mbappé, qui a marqué ma génération », a lâché le joueur de 17 ans.

Lire aussi

L’OL sans ses recrues face à LavalL’OL sans ses recrues face à Laval
OL : Fonseca applaudit Gerlinger et Louis-JeanOL : Fonseca applaudit Gerlinger et Louis-Jean
De hautes attentes aussi partagées par le staff de Paulo Fonseca et la direction lyonnaise. Parmi les trois jeunes attaquants de l'OL Molebe, Gomes et Himbert, le dernier cité a disputé le plus de matchs cette saison avec 5 apparitions. De plus, il est le seul à être resté à Lyon cet hiver avec les prêts de ses deux compères à Montpellier et Annecy. Preuve du gros potentiel de l'international U17 français.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0191
OM

Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG

ICONSPORT_233945_0593
Mercato

N’Golo Kanté quitte Al-ìttihad et rejoint Fenerbahçe

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale

ICONSPORT_289630_0141
Coupe de France

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Fil Info

03 févr. , 23:44
Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG
03 févr. , 23:27
N’Golo Kanté quitte Al-ìttihad et rejoint Fenerbahçe
03 févr. , 23:10
CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale
03 févr. , 23:07
CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler
03 févr. , 23:00
Esp : Barcelone s'offre le bourreau du Real
03 févr. , 22:58
Ang : Première finale validée pour Arsenal
03 févr. , 22:20
CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans
03 févr. , 22:10
Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray

Derniers commentaires

Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG

On fait quoi ? on réfléchit, pas comme certains... en prendre 3 veut pas dire que le gardien est mauvais... tout dépend pourquoi on les prend et qui est responsable... Dirty Clown :)

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Ça a l'air de le soulager de cracher sa condescendance à chaque post. Si ça lui fait du bien... Je fais ma b.a de la journée en même temps.

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

On juge pas un joueur comme ca, on juge un joueur sur ca régularité sur l ensemble de la saison

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Rennes est 6 ème pas si faible que ça

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Commentaire de trouduc ! T as jamais été intelligent ,ni malin et encore moins intéressant ! Tu dois avoir une vie de merde , je plains ton entourage proche sale merde que tu es…VNTMLP tu viens sur tous les articles de l’OM à cracher ta jalousie sans aucune critique constructive ni discussion intéressante ! T as le profil des fichiers Epstein fils de lache que tu es !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading