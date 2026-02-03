OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut

On fait quoi ? on réfléchit, pas comme certains... en prendre 3 veut pas dire que le gardien est mauvais... tout dépend pourquoi on les prend et qui est responsable... Dirty Clown :)
Ça a l'air de le soulager de cracher sa condescendance à chaque post. Si ça lui fait du bien... Je fais ma b.a de la journée en même temps.
On juge pas un joueur comme ca, on juge un joueur sur ca régularité sur l ensemble de la saison
Rennes est 6 ème pas si faible que ça
Commentaire de trouduc ! T as jamais été intelligent ,ni malin et encore moins intéressant ! Tu dois avoir une vie de merde , je plains ton entourage proche sale merde que tu es…VNTMLP tu viens sur tous les articles de l’OM à cracher ta jalousie sans aucune critique constructive ni discussion intéressante ! T as le profil des fichiers Epstein fils de lache que tu es !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
REMI HIMBERT 17 ANS ET DÉJÂ TOUT D'UN GRAND 💫 Le jeune Lyonnais en soliste trouve le petit filet sur cette belle frappe enroulée du droit, l'OL recolle au PAOK sur CANAL+ FOOT ! 💥 #OLPAOK | #UEL