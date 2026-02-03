OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut

Lancé par Paulo Fonseca en janvier, Remi Himbert n'a pas attendu longtemps pour marquer son premier but avec l'OL. A 17 ans, le jeune attaquant fait forte impression. De quoi le mettre sur les traces de ses célèbres modèles.

Qui a dit que l' Olympique Lyonnais n'avait pas d'attaquants ? Si Endrick attire toute la lumière depuis plusieurs semaines, le récent match contre le PAOK a prouvé que Lyon savait toujours former des bons buteurs. La rencontre européenne a vu plusieurs jeunes joueurs émerger. Deux d'entre eux, Alejandro Gomes Rodriguez et Remi Himbert, ont marqué leur premier but en professionnel contre le club grec. Une belle performance alors qu'ils ne sont âgés que de 17 ans.

Himbert, le phénomène lyonnais de 2026 ?

Himbert a particulièrement séduit les observateurs . Le jeune français sait provoquer balle au pied, il possède une belle technique et il est déjà adroit devant le but. Son égalisation contre le PAOK était sublime. Sa première réalisation sous le maillot rhodanien avant beaucoup d'autres à venir ? Le jeune homme l'espère en tout cas. Dans une interview publiée sur le site de l'OL, Himbert a avoué vouloir imiter des joueurs comme Kylian Mbappé ou Memphis Depay qui sont ses modèles.

« En août, j’étais en découverte, ensuite j’ai travaillé dur en N3 et avec la sélection. Ces dernières semaines, j’ai eu la chance de faire mes premiers pas en pro. C’était un objectif cette saison, mais j’en ai d’autres à aller chercher. Je continue de regarder les buts de Memphis ou d’autres grands joueurs, y compris ceux avec qui je joue. Mes modèles sont Memphis Depay, mais j’aime aussi Bradley Barcola. Je m’inspire également de Mbappé, qui a marqué ma génération », a lâché le joueur de 17 ans.

De hautes attentes aussi partagées par le staff de Paulo Fonseca et la direction lyonnaise. Parmi les trois jeunes attaquants de l'OL Molebe, Gomes et Himbert, le dernier cité a disputé le plus de matchs cette saison avec 5 apparitions. De plus, il est le seul à être resté à Lyon cet hiver avec les prêts de ses deux compères à Montpellier et Annecy. Preuve du gros potentiel de l'international U17 français.