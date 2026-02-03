ICONSPORT_233945_0593

N’Golo Kanté quitte Al-ìttihad et rejoint Fenerbahçe

Mercato03 févr. , 23:27
parGuillaume Conte
0
Décidément, les internationaux français font ce qu’ils veulent avec Al-Ittihad.
Karim Benzema a fait grève un jour pour obtenir une prolongation et a finalement signé à Al-Hilal le dernier jour du mercato. De son côté, N’Golo Kanté a vu ses dirigeants manquer la signature de son transfert à Fenerbahçe. Et après avoir décidé de boycotter l’entrainement, le milieu de terrain a été autorisé à quitter le club pour signer en Turquie. Il faut croire que les clubs saoudiens ne sont pas contrariants quand les joueurs veulent partir, et la formation de Djeddah a confirmé que N’Golo Kanté avait quitté le club avec effet immédiat. Fenerbahçe ne devrait donc pas tarder à annoncer le recrutement de l’international français, pour zéro euro donc.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_289630_0191
OM

Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale

ICONSPORT_289630_0141
Coupe de France

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Fil Info

03 févr. , 23:44
Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG
03 févr. , 23:10
CdF : Programme TV et résultats des 8es de finale
03 févr. , 23:07
CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler
03 févr. , 23:00
Esp : Barcelone s'offre le bourreau du Real
03 févr. , 22:58
Ang : Première finale validée pour Arsenal
03 févr. , 22:30
OL : Memphis et Mbappé, la nouvelle pépite vise haut
03 févr. , 22:20
CdF : Reims écrase l'invincible Le Mans
03 févr. , 22:10
Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray

Derniers commentaires

Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG

On fait quoi ? on réfléchit, pas comme certains... en prendre 3 veut pas dire que le gardien est mauvais... tout dépend pourquoi on les prend et qui est responsable... Dirty Clown :)

L’OL a refusé une offre à 9 ME

Ça a l'air de le soulager de cracher sa condescendance à chaque post. Si ça lui fait du bien... Je fais ma b.a de la journée en même temps.

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

On juge pas un joueur comme ca, on juge un joueur sur ca régularité sur l ensemble de la saison

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Rennes est 6 ème pas si faible que ça

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Commentaire de trouduc ! T as jamais été intelligent ,ni malin et encore moins intéressant ! Tu dois avoir une vie de merde , je plains ton entourage proche sale merde que tu es….🤮

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading