N’Golo Kanté quitte Al-ìttihad et rejoint Fenerbahçe

Décidément, les internationaux français font ce qu’ils veulent avec Al-Ittihad.

Karim Benzema a fait grève un jour pour obtenir une prolongation et a finalement signé à Al-Hilal le dernier jour du mercato. De son côté, N’Golo Kanté a vu ses dirigeants manquer la signature de son transfert à Fenerbahçe. Et après avoir décidé de boycotter l’entrainement, le milieu de terrain a été autorisé à quitter le club pour signer en Turquie. Il faut croire que les clubs saoudiens ne sont pas contrariants quand les joueurs veulent partir, et la formation de Djeddah a confirmé que N’Golo Kanté avait quitté le club avec effet immédiat. Fenerbahçe ne devrait donc pas tarder à annoncer le recrutement de l’international français, pour zéro euro donc.