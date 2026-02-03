N’Golo Kanté quitte Al-ìttihad et rejoint Fenerbahçe

On fait quoi ? on réfléchit, pas comme certains... en prendre 3 veut pas dire que le gardien est mauvais... tout dépend pourquoi on les prend et qui est responsable... Dirty Clown :)
Ça a l'air de le soulager de cracher sa condescendance à chaque post. Si ça lui fait du bien... Je fais ma b.a de la journée en même temps.
On juge pas un joueur comme ca, on juge un joueur sur ca régularité sur l ensemble de la saison
Rennes est 6 ème pas si faible que ça
Commentaire de trouduc ! T as jamais été intelligent ,ni malin et encore moins intéressant ! Tu dois avoir une vie de merde , je plains ton entourage proche sale merde que tu es….🤮
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
🚨🟡🔵 BREAKING: N’Golo Kanté to Fenerbahçe, HERE WE GO! 🇫🇷 Contract signed until June 2028 after termination of the contract @ Al Ittihad. Fenerbahçe and Al Ittihad received the green light from FIFA after issues with documents and official statement. Kanté ONLY wanted Fener.