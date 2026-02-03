Cet intouchable de Luis Enrique dégoûte Galatasaray

A six mois de la fin de son contrat, Fabian Ruiz est logiquement courtisé pour la suite de sa carrière. Mais les offres sont inutiles pour le métronome du PSG.

Annoncé depuis un mois comme proche de prolonger, Fabian Ruiz n’a toujours pas officiellement signé de nouveau contrat avec le club de la capitale. Cela ne devrait pas tarder tant le PSG aime bien enchainer les signatures simultanées pour lancer un message fort sur la volonté de ses meilleurs joueurs de rester. En attendant, certains clubs tentent quand même leur chance. C’est notamment le cas avec Galatasaray, qui a bien fait le forcing pendant tout le mois de janvier pour essayer de convaincre Fabian Ruiz de signer.

Une prolongation déjà signée, ça règle le problème

Comme le souligne le journal turc Aktifhaber, le club d’Istanbul a tenté de draguer le milieu de terrain espagnol avec une offre copieuse valable en fin de saison, quand il sera libre de tout contrat. Comme le permet le règlement, Galatasaray avait toute liberté pour effectuer ces attaques pour un joueur qui entrait dans les six derniers mois de son contrat. Mais le média turc est limpide, cela a été peine perdue et l’international espagnol se prépare à rester sur le long terme au PSG.

Luis Enrique l’apprécié énormément et le joueur arrivé de Naples se plait aussi beaucoup dans la capitale française. D’autant plus qu’il est désormais considéré comme un titulaire inamovible, même s’il a eu un peu de mal à digérer physiquement la saison 2024-25 à rallonge du Paris SG. En tout cas, Galatasaray a lâché l’affaire et n’a pas réussi à le convaincre d'abandonner son club actuel, même avec une offre mirobolante pour essayer de le séduire.

Le PSG devrait annoncer courant février plusieurs prolongations de contrat, mais attend des accords supplémentaires pour officialiser. Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Willian Pacho font en tout cas partie des joueurs pour qui le nouveau contrat est déjà signé. De quoi dégoûter les candidats qui ont pu tenter leur chance ces dernières semaines.