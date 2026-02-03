Rulli viré, l’OM doit s’inspirer du PSG

Et l'OM changeait de gardien en Ligue 1 pour le choc face au PSG du week-end prochain ? C'est la tendance prônée par les suiveurs du club marseillais après le match contre Rennes.

Match très tranquille pour l’Olympique de Marseille ce mardi soir en Coupe de France , avec une qualification 3-0 face à Rennes. Dans une compétition où le PSG n’est plus là, l’OM a validé sa place en quarts de finale et peut rêver du Stade de France. Présent dans les buts pour cette rencontre face aux Bretons, Jeffrey De Lange n’a quasiment rien eu à faire. Mais il a su réaliser des bonnes sorties, et des relances propres, et surtout apporter du calme à une défense en panique ces dernières semaines.

De Lange rassure la défense de l'OM

Un tempérament apprécié par les observateurs, pour qui il ne fait aucun doute que Roberto De Zerbi doit changer de gardien titulaire. A l’image de ce qui a été fait au PSG quand Luis Enrique a choisi Matvey Safonov à la place de Lucas Chevalier, l’OM doit écarter Geronimo Rulli pour le match de dimanche face au PSG.

« Je suis plus serein avec De Lange qu’avec Rulli en ce moment. Il faut que De Zerbi rebatte les cartes à ce poste », a demandé Yacine Youssfi du FC Marseille. « J’ai le sentiment (a confirmer) que De Lange te fera pas autant d’exploit que Rulli mais il te fera moins de dingueries en dégageant plus de calme. C’est juste un sentiment », a confirmé Walid Acherchour, pour qui les tendances s’inversent à Marseille pour ce poste de gardien de but où l’Argentin a pourtant débuté la saison comme un titulaire indiscutable.