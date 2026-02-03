ICONSPORT_289630_0141

CdF : Rennes écrasé, l'OM peut souffler

Coupe de France03 févr. , 23:07
parMehdi Lunay
57
8e de finale de la Coupe de France
Stade Vélodrome
OM-Rennes 3-0
Buts : Gouiri (2e), Greenwood (46e), Aubameyang (83e)
Sous tension après les fiascos Bruges et Paris FC, Marseille ne devait pas se rater contre Rennes ce mardi soir. Les Bretons aidaient l'OM à bien entrer dans son match. Merlin perdait le ballon dans sa surface, Weah servait Gouiri qui ouvrait le score après un peu plus d'une minute jouée seulement. L'OM maîtrisait le match mais il se faisait une grosse frayeur avec le tacle dangereux de Nwaneri sur Kamara. Rennes avait décidément du mal avec les entames de mi-temps. 30 secondes après le repos, Greenwood doublait la mise dans une défense rennaise encore aux vestiaires.
Tranquille sur la fin de match, l'OM s'amusait. Si Gouiri ratait l'offrande de Greenwood, son remplaçant Aubameyang l'a saisissait pour faire 3-0 et ainsi qualifier Marseille pour les quarts de finale de la Coupe de France. Il ne reste que 3 matchs aux Phocéens pour stopper une disette de 37 ans dans cette compétition.

Coupe de France

03 février 2026 à 21:10
Olympique Marseille
Gouiri2'Greenwood46'Aubameyang83'
3
0
Match terminé
Rennes
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
L. Balerdi Rossa
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
90
G. Kondogbia
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Carton jaune
90
B. Embolo
RennesRennes
But
83
P. Aubameyang
Olympique MarseilleOlympique Marseille
Voir Les Détails Complets Du Match
57
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

Loading