ICONSPORT_289650_0061

Ang : Première finale validée pour Arsenal

Premier League03 févr. , 22:58
parMehdi Lunay
0
Demi-finale retour de Carabao Cup
Emirates Stadium
Arsenal-Chelsea 1-0 (aller 3-2)
But : Havertz (90e+7)

Carabao Cup

03 février 2026 à 21:00
Arsenal
Havertz90'
1
0
Match terminé
Chelsea
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
K. Havertz
ArsenalArsenal
Remplacement
87
ENTRE
J. Acheampong
ChelseaChelsea
SORT
M. Gusto
ChelseaChelsea
Remplacement
75
ENTRE
A. Garnacho
ChelseaChelsea
SORT
A. Nascimento dos Santos
ChelseaChelsea
Carton jaune
71
E. Almeida de Oliveira Gonçalves
ChelseaChelsea
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

