Cherki au PSG ou au Real, l'hiver sera chaud

Le PSG a décidé de ne plus recruter cet été lors du mercato. Il se pourrait bien, en revanche, que le club de la capitale réalise un gros coup l'hiver prochain.

Le Paris Saint-Germain va en terminer avec son mercato estival. Les champions d'Europe auront surtout fait parler d'eux pour leurs grosses ventes. Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola, Lee Kang-In ou encore Gonçalo Ramos ont tous quitté le club de la capitale. Luis Enrique bénéficiera néanmoins d'un bel effectif sur le papier. Mais en fonction des futurs résultats du PSG, il se pourrait bien que les pensionnaires du Parc des Princes décident de frapper fort l'hiver prochain. Et une vieille connaissance de la Ligue 1 figure plus que jamais dans les petits papiers du club francilien.

Cherki au PSG, enfin le bon moment ?

Selon les informations du média britannique Caught Offside, le Paris Saint-Germain tentera en effet de recruter Rayan Cherki lors du prochain marché des transferts. L'ancien joueur de l'OL est suivi depuis longtemps par le PSG, qui était même proche de le recruter avant qu'il ne signe à Manchester City. L'international français reste sous contrat avec les Skyblues jusqu'en juin 2030. Une offre mirobolante pourrait faire céder Manchester City. Mais ce n'est clairement pas la tendance, à moins que le club anglais ne soit contraint de vendre massivement en cas de sanctions à venir concernant d'éventuelles violations du fair-play financier.

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Outre le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également annoncés comme intéressés par une éventuelle arrivée lors du mercato hivernal. Rayan Cherki compte bien poursuivre sa progression au plus haut niveau. Savoir que les plus grands clubs d'Europe s'intéressent à son profil reste flatteur. Dans quelques mois, il pourrait de nouveau faire le point sur son avenir. Mais on n'en est pas encore là, même si le Paris Saint-Germain de Luis Enrique possède de sérieux arguments pour le séduire.