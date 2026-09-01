L'OL et Milan font 50/50 pour le salaire de Fofana

Les négociations entre l’OL et l’AC Milan n’ont pas été simples mais ont fini par déboucher sur un accord concernant le prêt avec option d’achat de Youssouf Fofana dans la capitale des Gaules.

Le milieu de terrain français de 27 ans a rapidement accepté l’idée d’un départ vers l’Olympique Lyonnais afin de se relancer alors que son temps de jeu à l’AC Milan s’était considérablement réduit. En revanche, il n’a pas été simple pour les deux clubs de s’entendre sur la prise en charge de l’imposant salaire de Youssouf Fofana. Le quotidien national L’Equipe révèle que finalement, chacun a fait un effort pour que le prêt se concrétise.

Dans les faits, l’OL et l’AC Milan vont chacun assumer 50% du salaire de Youssouf Fofana. Un investissement important pour Lyon, qui va sortir plus de 200.000 euros par mois pour l’ancien Monégasque, mais cet accord permet au moins aux Gones de récupérer un milieu de terrain de très haut niveau. Reste maintenant à savoir si cette arrivée signifie que l’OL va perdre un joueur dans ce secteur de jeu d’ici à mardi soir.