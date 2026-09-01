Enzo Fernandez rejoint Manchester City pour 145 millions d'euros

Enzo Fernandez rejoint Manchester City pour 145 millions d'euros

Premier League01 sept. , 18:00
parClaude Dautel
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Chelsea a finalement accepté l'offre de 145 millions d'euros de Manchester City afin de laisser partir le milieu de terrain international argentin. Les Blues avaient recruté Enzo Fernandez pour 121 millions d'euros en 2023, le joueur de 25 ans évoluait alors au Benfica.
Fabrizio Romano a officialisé ce mardi, à deux heures de la fin du mercato estival, la signature d'Enzo Fernandez à Manchester City. Le milieu argentin passe actuellement sa visite médicale avant de parapher son contrat avec les Cityzens. Lors de ce marché des transferts, le vice-champion d'Angleterre vient de dépenser 221 millions d'euros en 96 heures, puisqu'en fin de semaine c'est Ayyoub Bouaddi qui a rejoint l'Etihad Stadium en provenance de Lille pour 100 millions d'euros.
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