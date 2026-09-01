Lens officialise la signature de Jean-Clair Todibo

Longtemps annoncé proche de l'Olympique de Marseille, Jean-Clair Todibo a finalement été prêté une saison sans option d'achat au RC Lens. La venue du défenseur français de West Ham fait le bonheur des dirigeants des Sang et Or.

« Avec Jean-Clair, c’est un nouvel international français qui renforce nos rangs. Sa venue concrétise notre volonté de recruter un défenseur d’expérience, habitué de l’exigence du très haut niveau. Une exigence qu’il a connue notamment en équipe de France, au FC Barcelone et ces deux dernières saisons en Premier League. Ses qualités ne sont plus à présenter en Ligue 1. Sa capacité à gagner les duels, sa lecture du jeu et son excellente qualité de passe nous ont séduits. Sa personnalité solaire sera un atout pour le vestiaire. L’intérêt était réciproque et Jean-Clair s’est montré très déterminé à l’idée de nous rejoindre. Bienvenue dans la puissance de Bollaert ! », s'est réjoui Jean-Louis Leca, directeur sportif du Racing Club de Lens, après la signature de Jean-Clair Todibo.