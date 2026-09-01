OL : Sunderland arrose les agents de Malick Fofana, tout est relancé

Le dossier Malick Fofana part dans tous les sens en ce dernier jour du mercato estival. L’ailier de l’OL était sur le point de signer à Crystal Palace, mais Sunderland revient à la charge.

Malick Fofana va bien quitter l’Olympique Lyonnais ce mardi, on peut l’affirmer sans prendre trop de risque. S’aventurer sur l’identité du futur club du Belge est en revanche impossible à l’heure où nous écrivons ces lignes. Tout proche de signer à Sunderland, puis détourné par Crystal Palace avait qui tout semblait bouclé, Malick Fofana fait l’objet d’une ultime offensive de la part des Black Cats. Déterminé à s’offrir l’ailier passé par La Gantoise, Sunderland est revenu à la charge au cours des dernières minutes selon Hugo Guillemet, avec une technique redoutable pour empocher la mise.

Le journaliste de L’Equipe révèle que le club anglais a offert beaucoup plus de commissions aux agents de Malick Fofana pour le détourner de Crystal Palace, et convaincre son entourage de signer à Sunderland. Une technique qui pourrait bien s’avérer payante dans la mesure où Sunderland « est en train de retourner le dossier en sa faveur » selon le quotidien national. Présent en Angleterre depuis ce matin, Malick Fofana ne sait donc pas encore dans quel club il signera à la fin de la journée.

Une chose est en revanche certaine : l’OL touchera au moins 39 millions d’euros bonus compris, le montant de l’accord trouvé quelques heures auparavant avec Crystal Palace, où Pierre Sage a pris son téléphone pour appeler son ancien joueur et le convaincre. Aux dernières nouvelles, Malick Fofana avait pris la décision ferme et définitive de rejoindre Palace. Reste maintenant à voir si cette nouvelle offensive de Sunderland fera infléchir sa position.