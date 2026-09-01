Gabriel Jesus a baissé son salaire pour signer au Barça

A la recherche d’un avant-centre en cette fin de mercato, Barcelone a choisi Gabriel Jesus, recruté en provenance d’Arsenal pour 11 millions d’euros. Le Brésilien a fait des efforts pour arriver en Catalogne.

Après avoir recruté Adeyemi ou encore Gordon, le FC Barcelone a mis un point final à son mercato offensif en recrutant Gabriel Jesus . La signature du Brésilien en provenance d’Arsenal a été officialisée ce mardi et l’attaquant passé par Manchester City a exprimé ses premiers mots en tant que joueur blaugrana. L’occasion pour le désormais ex-attaquant des Gunners de préciser qu’il avait consenti à un important effort salarial afin de rendre possible sa signature chez le champion d’Espagne en titre.

« J’ai accepté une baisse de salaire pour être ici. Mais pour moi, l’important est de pouvoir jouer pour le Barça. C’est une possibilité à laquelle je ne m’attendais pas il y a un mois » a reconnu l’attaquant brésilien de 29 ans, qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2029, en faveur du club barcelonais. Présent en tribunes lundi soir pour la réception du Rayo au Camp Nou (5-2), Gabriel Jesus pourrait faire ses grands débuts ce dimanche à 16h15 sur la pelouse du FC Valence à l’occasion de la 4e journée de Liga.