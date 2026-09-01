Thomas Robinet à Nantes, le deal en grand danger

Thomas Robinet à Nantes, le deal en grand danger

FC Nantes01 sept. , 17:45
parCorentin Facy
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A la recherche d’un avant-centre pour compléter son mercato, le FC Nantes a un accord avec Dunkerque pour Thomas Robinet. Le buteur du club nordiste n’a toutefois pas encore donné son feu vert aux Canaris.
Nantes va-t-il encore recruter d’ici la fin du mercato ce mardi à 19h59 ? Les supporters des Canaris scrutent fébrilement les réseaux sociaux et espèrent une bonne nouvelle. Elle pourrait venir de Dunkerque avec la potentielle signature de l’expérimenté buteur Thomas Robinet. Un accord a été trouvé entre Nantes et le club nordiste pour un transfert à environ 1 million d’euros. Néanmoins, selon David Phelippeau du journal Ouest France, les négociations entre le joueur et le club nantais n’ont toujours pas abouti à un accord à quelques heures de la fin du mercato estival.
« Dossier de l'attaquant Robinet bloqué. Accord trouvé entre le FC Nantes et Dunkerque pourtant (un peu moins d'1 million). Mais pas encore d'accord joueur et FCN (ça se joue à rien!!!) A priori pas de piste de repli à l'heure où on se parle... Wait and see » a publié le journaliste spécialisé dans l’actualité du FC Nantes. Autrement dit, le clan Kita n’a activé aucune autre option au poste d’avant-centre, au cas où le dossier menant à Thomas Robinet viendrait à échouer pour une raison ou une autre. Il n’y a donc plus qu’à espérer pour le pensionnaire de La Beaujoire que la piste menant à celui qui a inscrit 15 buts en Ligue 2 la saison dernière puisse aboutir.
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