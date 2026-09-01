Thomas Robinet à Nantes, le deal en grand danger

Le rédacteur qui se RÉGALE
100M c est vrai que c était cher surtout que c était pas non plus la grande priorité au poste, y a aussi eu l’inflation du taro post coupe du monde mais ça aurait pu se faire quand on voit la vente de barcola, dommage
trop
Ah et toi dans ce cas tu es juste un champignon avarié. Paixao reste à l'OM, Fofana quitte l'OL... Tu as eu, comme toujours ou presque... Tout faux 🤣
Famille et agents de rapace, il n'y a aucun projet de loi qui pourraient être appliqués pour les empêcher de toucher une somme définie (1%) et jamais plus ? Ils tuent le foot ces charogne, pr 15/30K de plus alors que fiston va toucher 500K par mois..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
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|3
|0
|3
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|2
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|2
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|2
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|1
|0
|3
|1
|2
|4
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|1
|1
|0
|5
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|0
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|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
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🚨🚨A 17h10, dossier de l'attaquant Robinet bloqué. Accord trouvé pourtant entre le #FCNantes et Dunkerque pourtant (un peu moins d'1 million). Mais pas encore d'accord joueur et FCN (ça se joue à rien!!!) A priori pas de piste de repli à l'heure où on se parle... Wait and see