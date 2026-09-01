Thomas Robinet à Nantes, le deal en grand danger

A la recherche d’un avant-centre pour compléter son mercato, le FC Nantes a un accord avec Dunkerque pour Thomas Robinet. Le buteur du club nordiste n’a toutefois pas encore donné son feu vert aux Canaris.

Nantes va-t-il encore recruter d’ici la fin du mercato ce mardi à 19h59 ? Les supporters des Canaris scrutent fébrilement les réseaux sociaux et espèrent une bonne nouvelle. Elle pourrait venir de Dunkerque avec la potentielle signature de l’expérimenté buteur Thomas Robinet. Un accord a été trouvé entre Nantes et le club nordiste pour un transfert à environ 1 million d’euros. Néanmoins, selon David Phelippeau du journal Ouest France, les négociations entre le joueur et le club nantais n’ont toujours pas abouti à un accord à quelques heures de la fin du mercato estival.