Chelsea-PSG : Luis Enrique se prive de Désiré Doué





Avec ses quatre joueurs offensifs disponibles, Luis Enrique a confirmé que la hiérarchie avait changé désormais au PSG. Bradley Barcola profite de sa bonne forme pour enchainer des titularisations, et cela laisse pour le moment Désiré Doué sur le banc de touche.

L’entraineur espagnol a décidé de se passer de l’ancien rennais au coup d’envoi, mais nul doute que ce dernier entrera en cours de match pour essayer de faire des différences, comme Khvicha Kvaratskhelia l’avait fait au match aller. Pour le reste, sans Fabian Ruiz, c’est la composition habituelle pour le PSG.