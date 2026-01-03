Alberto Costa

C’est 65 ME, Villas-Boas ne fait aucun cadeau au PSG

PSG03 janv. , 14:00
par Eric Bethsy
0
Repéré par le conseiller sportif Luis Campos, le Portugais Alberto Costa ne sera pas une cible facile à atteindre pour le Paris Saint-Germain. Le FC Porto et son président André Villas-Boas refusent de transférer le latéral droit pour un montant inférieur à sa clause libératoire.
Finalement, le Paris Saint-Germain n’est pas contre l’idée de se renforcer cet hiver. Le binôme composé de Luis Enrique et de Luis Campos avait d’abord laissé entendre qu’un groupe restreint complété par les titis suffisait. Et ce malgré l’hécatombe subie en première partie de saison. Simple coup de bluff ou changement de plan ? Quoi qu’il en soit, le club de la capitale étudie des pistes au Portugal.

Lire aussi

Le PSG frappe fort et vise deux prodiges portugaisLe PSG frappe fort et vise deux prodiges portugais
L’Equipe révélait cette semaine un intérêt du conseiller sportif pour l’attaquant de Benfica Anisio Cabral (17 ans) et pour le latéral droit du FC Porto Alberto Costa (22 ans). Les deux talents n’ont pas encore explosé au haut niveau. Mais leurs transferts nécessiteront de gros investissements. Le deuxième joueur cité, recruté l’été dernier pour 15 millions d’euros à la Juventus Turin, ne sera pas disponible pour un montant similaire. Le quotidien sportif A Bola indique que le FC Porto ne compte pas se séparer de son latéral sous contrat jusqu’en 2030.
Le président André Villas-Boas, ancien coach de l’Olympique de Marseille, ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain à qu’il réclame 65 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. La somme demandée risque de refroidir le champion d’Europe qui ne pourra pas compter sur l’aide d’Alberto Costa. Focalisé sur sa saison avec les Dragons, l’ex-Bianconero ne compte pas bouger cet hiver. La cible parisienne mise sur la stabilité pour tenter de convaincre le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez avant le Mondial 2026. Ça s’annonce donc compliqué pour le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, autre courtisan annoncé sur ce dossier.
0
Derniers commentaires

EdF : Cet ancien de l'OL qui fait saliver Didier Deschamps

J'ai souvenir de quelqu'un il y a qques jours qui demandais depuis combien de temps il n y avait pas eu de pépites sorties du CDF de Lyon Sans parler de pépites, lukeba, kalulu, barcola, gusto et Cherki, peuvent prétendre à être titulaire dans des top 10 europeens non?

L'OL n'a arnaqué personne, un record de 31 ans tombe

Vous aller faire des articles sur tous les joueurs qui sont partis de lyon?

Robinio Vaz veut plumer l'OM, c'est confirmé

c'est triste de ne pas voir à plus long terme ! Le jeune signe en BPL et se retrouve à ne jamais jouer car il met un peu de temps a s'acclimater et c'est le début de la fin , avec un gros salaire certes mais une perte très importante dans la progression . Demander un salaire correct ok, mais vouloir un top salaire sans avoir rien véritablement prouvé, c'est inconscient

Donald Trump kidnappe le président du Vénézuela, la FIFA incendiée !

Là, on avait vu le plus grand léchage de cul de tous les temps !

PSG-OM, De Zerbi prêt à jeter l'éponge

Ben alors ferme la tu ouin ouin deja de votre calendrier tocard

