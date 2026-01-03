C’est 65 ME, Villas-Boas ne fait aucun cadeau au PSG

Repéré par le conseiller sportif Luis Campos, le Portugais Alberto Costa ne sera pas une cible facile à atteindre pour le Paris Saint-Germain. Le FC Porto et son président André Villas-Boas refusent de transférer le latéral droit pour un montant inférieur à sa clause libératoire.

Finalement, le Paris Saint-Germain n’est pas contre l’idée de se renforcer cet hiver. Le binôme composé de Luis Enrique et de Luis Campos avait d’abord laissé entendre qu’un groupe restreint complété par les titis suffisait. Et ce malgré l’hécatombe subie en première partie de saison. Simple coup de bluff ou changement de plan ? Quoi qu’il en soit, le club de la capitale étudie des pistes au Portugal.

L’Equipe révélait cette semaine un intérêt du conseiller sportif pour l’attaquant de Benfica Anisio Cabral (17 ans) et pour le latéral droit du FC Porto Alberto Costa (22 ans). Les deux talents n’ont pas encore explosé au haut niveau. Mais leurs transferts nécessiteront de gros investissements. Le deuxième joueur cité, recruté l’été dernier pour 15 millions d’euros à la Juventus Turin, ne sera pas disponible pour un montant similaire. Le quotidien sportif A Bola indique que le FC Porto ne compte pas se séparer de son latéral sous contrat jusqu’en 2030.

Le président André Villas-Boas, ancien coach de l’Olympique de Marseille, ne fera aucun cadeau au Paris Saint-Germain à qu’il réclame 65 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. La somme demandée risque de refroidir le champion d’Europe qui ne pourra pas compter sur l’aide d’Alberto Costa. Focalisé sur sa saison avec les Dragons, l’ex-Bianconero ne compte pas bouger cet hiver. La cible parisienne mise sur la stabilité pour tenter de convaincre le sélectionneur du Portugal Roberto Martinez avant le Mondial 2026. Ça s’annonce donc compliqué pour le Paris Saint-Germain et l’Inter Milan, autre courtisan annoncé sur ce dossier.