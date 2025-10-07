Ce remplaçant du PSG qui fait saliver le Real Madrid

Le PSG de Luis Enrique est une équipe où règne une concurrence énorme. Warren Zaïre-Emery pourrait en faire les frais et décider de quitter le navire francilien en fin de saison.

Le Paris Saint-Germain compte bien revivre une belle saison sous les ordres de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol du club de la capitale avait misé sur la continuité l'été dernier sur le marché des transferts. L'idée est de mettre en concurrence tous ses joueurs avec des éléments tournés vers le collectif. Pour certains, la concurrence est plus dure que d'autres. Warren Zaïre-Emery a notamment vu son temps de jeu baisser depuis l'éclosion de Joao Neves. Le milieu de terrain du PSG veut se battre pour sa place mais sa situation ne passe pas inaperçue en Europe. Pas mal de clubs sont en effet intéressés par son profil, dont un géant d'Espagne.

Du beau monde sur Zaïre-Emery

Selon les informations de E-Noticies, le Real Madrid est particulièrement chaud à l'idée de récupérer l'international français l'été prochain. Florentino Pérez verrait en Zaïre-Emery un héritier crédible de Luka Modric et Toni Kroos, qui ont laissé un grand vide dans la capitale espagnole. Sa jeunesse, sa polyvalence et son expérience du plus haut niveau jouent en sa faveur pour Xabi Alonso, qui a validé son arrivée en interne. Si le Real Madrid veut faire craquer le PSG, il faudra néanmoins mettre le prix, car les champions d'Europe demandent 90 millions d'euros pour libérer le joueur formé au club.

A noter que le jeune joueur du PSG serait de son côté ouvert à un départ, qui plus est dans un club comme le Real Madrid. Surtout si on lui promet un rôle plus important qu'à Paris. Outre les pensionnaires de Santiago-Bernabéu, Manchester City est aussi sur les rangs pour recruter Zaïre-Emery. Avant d'en savoir plus sur son avenir, le milieu de 19 ans a en tête de réaliser une belle saison avec le Paris Saint-Germain. Il lui faudra notamment revenir en équipe de France A, lui qui doit se contenter des Espoirs pour cette trêve internationale...