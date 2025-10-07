Ce remplaçant du PSG qui fait saliver le Real Madrid

tu peux nous donner des exemples de son apport stp. etant de l exterieur, je ne suis pas tres au courant
Mais arrêtez les mensonges. Joueur éclaté qui peut viser au mieux des clubs comme Aston Villa, Villareal, Leipzig.
En même temps pourquoi prêter allégeance à un club quand ce sport est devenu que du business ? Quand tu n’es plus utile à un club ils te virent. De même avec les supporters tu peux passer d idole à indésirable
Ah le Mossad, faut reconnaître que le coup de bipeurs puis le lendemain des talkie walkie explosifs sont des chef d'oeuvres qu'on aurait même pas scénarisé à Hollywood tellement ça aurait paru impossible à exécuter comme opération... Sur le plan footballistique, l'absence de public bénéficie a Israël, donc c'est se tirer une balle dans le pied que de boycotter le match...
Rabiot a fait l'unanimité depuis son arrivée à Milan. Il mène sa carrière en businessman sans aucune allégeance à un club. Bonne chance à lui
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
