Ce joueur du PSG prêt à tout pour partir

Ce joueur du PSG prêt à tout pour partir

PSG28 juin , 8:20
parGuillaume Conte
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Acheté quasiment 100 millions d'euros, Randal Kolo-Muani n'aura pas répondu aux attentes au PSG. Il a fait son choix pour son futur club, et est prêt à montrer l'exemple pour faciliter son transfert.
Un nouveau feuilleton interminable pour Randal Kolo-Muani, qui ne parvient pas à quitter le PSG de manière définitive trois ans après son arrivée ? Décevant sous le maillot parisien, l’attaquant français a tenté sa chance avec la Juventus et Tottenham, dans deux passages temporaires où il a su être apprécié, sans jamais provoquer son transfert définitif. Comme l’été dernier, la Vieille Dame est repartie dans des discussions intenses avec Luis Campos pour tenter de finaliser l’arrivée, cette-fois ci définitive, de « RKM ».

Kolo-Muani fait une croix sur son salaire XXL

Mais ce week-end, la presse italienne apporte deux informations nouvelles et qui laissent à penser que l’ancien joueur du FC Nantes a de grandes chances de terminer son été en posant ses valises à Turin. L’accord entre les deux clubs est encore loin d’être trouvé, mais les discussions s’intensifient ces derniers jours selon Sky Italia. Le média transalpin souligne clairement qu’aucun accord n’est en vue, car les propositions de chaque camp sont très éloignées.
Mais de son côté, Kolo Muani est prêt à faire de gros efforts pour que tout le monde y trouve son compte. Il a ainsi accepté de baisser son salaire pour signer à la Juventus, et laisser un peu plus de marge de manoeuvre financière au club du Piémont. Une bonne volonté qui a été appréciée à la Juventus, persuadée que l’envie du Français va aider dans ce dossier. Le PSG va en effet devoir faire quelques concessions pour se défaire d’un joueur au salaire encombrant et que Luis Enrique n’a pas envie de garder, même avec le départ de Gonçalo Ramos vers le Milan AC.
Autant dire que les contours d’une arrivées à la Juventus se dessinent, surtout que Kolo-Muani a fait son choix et pousse très fort pour un retour en Serie A. Du côté de Turin, on espère formuler une deuxième offre améliorée en début de semaine prochaine, avec l’espoir que cela suffise à convaincre un PSG qui a bien compris qu’il allait perdre gros sur le plan financier dans ce dossier.
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