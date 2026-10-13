Calderwood bientôt viré, le PSG a bien fauté

Le PSG a convoqué son jardinier vedette Jonathan Calderwood en vue d'un licenciement, après le couac de la première journée de Ligue 1 où le PSG n'a pas pu accueillir l'ouverture du championnat.

Le meilleur jardinier du monde mis à la porte pour une faute grave ? C’est ce que révèle L’Equipe ce mardi à propos de Jonathan Calderwood, jardinier réputé qui avait été recruté alors qu’il entretenait l’une des plus belles pelouses du Royaume du côté d’Aston Villa. Recruté en 2013, le Nord-Irlandais a progressivement transformé la pelouse du Parc des Princes en un vrai billard, qui conservait toute sa qualité malgré l’enchainement des matchs et les conditions météos. Il s’occupait également des pelouses du Camp des Loges, qui permettaient à Luis Enrique de travailler dans d’excellentes conditions. Très actif, il n’hésitait pas à passer lui-même la tondeuse sur de nombreux terrains, et était connu pour son souci du moindre détail.

Le PSG fâché contre Calderwood

Mais L’Equipe révèle qu’il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement. Une décision directement liée au match qui n’a pas pu avoir lieu au Parc des Princes cet été, celui de la 1ère journée contre Rennes . Le PSG avait fait savoir qu’il ne pouvait pas recevoir le club breton, et qu’il n’avait pas trouvé de terrain de repli, provoquant l’inversion de la rencontre, tout en gardant l’assurance de recevoir au retour.

Jonathan Calderwood au centre d'entrainement du PSG

Rennes avait contesté cette décision de disputer le match retour à Paris, mais le PSG et la Ligue avaient retenu le fait que la canicule avait été exceptionnelle, et que le PSG n’avait pas commis de faute. Une version qui risque d’avoir du mal à tenir, alors qu'un appel devant le CNOSF est en cours, car Jonathan Calderwood est visiblement accusé par son propre club d’avoir commis une erreur dans la gestion de la pelouse cet été. Au point d’envisager de le licencier prochainement. Le jardinier se voit aussi reprocher le fait d’avoir vu sa pelouse ne terminer que quatrième au classement des plus beaux terrains de Ligue 1, ce qui n’est pas habituel, et peut-être le signe d’un relâchement aux yeux de la direction du PSG.