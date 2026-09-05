Pep Still, le cancre de Ligue 1 se fait humilier

En joker oui mais il faut aussi laisser de la place à Gomez Rodriguez qui n'a que 18 ans et qui va émerger bientôt
C'est clairement le meilleur entraineur Lyonnais de sa génération. Sa mutation en Pep Génésio le 19 septembre 2018 a été le tournant de sa carrière!
Terrible pour Bordeaux, dire que ça a failli arriver à l'OL, j'espère qu'ils pourront se reconstituer et que dans quelques années un nouveau grand club émergera de nouvelle aquitaine
Lens perd 2 matchs de suite contre Strasbourg avec une équipe renouvelée à 80% puis contre Lorient qui a perdu ses 2 premiers matchs est super inquiétant car à partir de la semaine prochaine ils vont commencé 8 semaines à 3 matchs chacune . A voir ..
tu chiales bcp toi ! t'as encore des kleenex?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|6
|5
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
Loading
11 - Auxerre (11) est le première équipe à concéder plus de dix buts lors de ses trois premiers matches d'une saison de Ligue 1 depuis Bastia en 1985/86 (12 - 20e en fin de saison). Fragile.