Pep Still, le cancre de Ligue 1 se fait humilier

Actuelle lanterne rouge de Ligue 1, l’AJ Auxerre vit un début de saison cauchemardesque. Son entraîneur Will Still se retrouve déjà sous pression et ciblé par des moqueries sur les réseaux sociaux.

Avec des déplacements à Lens (5-2) et à Lyon (3-1), il faut reconnaître que le calendrier n’a pas épargné l’AJ Auxerre lors des trois premières journées. Il n’empêche que le club bourguignon passe totalement à côté de son début de saison. Le pensionnaire de l’Abbé-Deschamps occupe la dernière place de Ligue 1 avec trois défaites et 11 buts encaissés. La statistique est peu flatteuse : l’AJ Auxerre devient la première équipe à concéder plus de 10 réalisations au terme de la 3e journée de championnat depuis Bastia en 1985-1986, c’était il y a 40 ans !

La direction a pourtant donné les moyens à son nouvel entraîneur Will Still. Cet été, 12 recrues ont été enregistrées afin de renforcer l’effectif. Autant dire que les décideurs auxerrois attendaient bien mieux de la part du Belgo-Anglais qui réclame de la patience. « On ne va pas tout remettre en question, a tempéré le successeur de Christophe Pélissier après la défaite contre l’Olympique Lyonnais vendredi. Staff compris, il y a une vingtaine de nouvelles personnes au club, soit un gros chamboulement. On savait qu’on n’allait pas tout réussir du jour au lendemain. »

Le problème, c’est que l’AJ Auxerre prend déjà du retard dans la course au maintien. Et pendant ce temps-là, les critiques et moqueries commencent à apparaître sur les réseaux sociaux. L’insider Mohamed Toubache-Ter ne se gêne pas pour attaquer le coach dont la cote ne cesse de baisser depuis quelques années. « En 2023, j’avais été élogieux sur ce jeune coach du Stade de Reims, a rappelé l’utilisateur de X. Mais sa fin à Reims plus son passage à Lens ont pu mettre en relief un coach du bla bla de l’image et rien que de l’image… au management déplorable ! Auxerre avec Pélissier, il y a une âme ! Sacré Pep Still. » Sous pression, l'entraîneur de l'AJA ferait mieux d'interrompre la série le plus vite possible.