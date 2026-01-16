Ça chauffe au Parc avant PSG-LOSC

Grosse colère des supporters du PSG pour des sanctions tardives mais surtout jugées uniquement ciblées contre le club de la capitale par le Collectif Ultras Paris.

Pour avoir allumé des fumigènes et avoir entonné des chants injurieux ou insultants, une partie des supporters du PSG va manquer la rencontre de ce vendredi au Parc des Princes. la LFP a prononcé une fermeture partielle de la tribune Auteuil pour le match de ce vendredi contre Lille.

Dans un premier temps, c’est la sanction prise très tardivement, deux jours seulement avant le match, qui dérange le Collectif Ultra Paris, qui s’est fendu d’un communiqué cinglant à l’encontre des instances. Ensuite, c’est le caractère homophobe ou discriminatoire des chants que les ultras contestent. Ces derniers affirment qu’il n’en est rien, et assurent surtout que cela fait toujours du bien aux instances de taper sur le PSG et ses supporters, tandis que d’autres faits similaires passent dans l’anonymat de notre championnat sans provoquer de sanctions.

La Tribune Auteuil est en colère avant le match contre Lille, et quelques banderoles ou chants hostiles contre Vincent Labrune et la commission de discipline ne seraient pas surprenantes.

« Les chants qualifiés d’homophobes ou racistes ne le sont pas : comme nous d’ailleurs déjà expliqué, ils sont des expressions classiques des tribunes françaises, des provocations crues, certes parfois grossières, pour déstabiliser l’adversaire. Il n’y a aucune intention de viser ou de discriminer les gens ; c’est juste la façon brute dont les supporters vivent les rivalités depuis toujours. Pourtant, une fois de plus, c’est le Collectif Ultras Paris et le PSG qui paient le plus lourd tribut, avec la fermeture partielle du virage Auteuil », a dénoncé le Collectif Ultras Paris.

Comme l’ont souligné Luis Enrique, puis Marquinhos, lors du match face au Paris FC, il est tout de même étonnant de constater que les chants considérés comme homophobes ne soient entendus qu’à Paris, alors que les micros d’ambiance au pied des tribunes fonctionnent également dans les autres stades de Ligue 1