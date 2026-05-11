Eric Roy

Brest ne voit pas le PSG au-dessus d’Arsenal

PSG11 mai , 22:00
parEric Bethsy
9
Après la défaite au Parc des Princes (1-0) dimanche, Eric Roy a donné son avis sur la finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur de Brest refuse de désigner le Paris Saint-Germain favori contre Arsenal.
Tous les deux finalistes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain et Arsenal n’ont pas laissé la même impression. D’un côté, les Parisiens ont ajouté la manière face à des adversaires redoutables comme le Bayern Munich. Et de l’autre, les Gunners n’ont pas convaincu dans le jeu malgré un tableau plus favorable. Il serait donc facile de désigner le champion en titre favori. Mais ce n’est pas l’avis de l’entraîneur brestois Eric Roy.
« Je pense que dans les finales il faut faire très attention, a prévenu le technicien battu au Parc des Princes dimanche. Dire que le PSG va être favori contre Arsenal, ça peut s'entendre du point de vue du grand public. Moi, je ne le vois pas tellement comme ça. Je pense qu'Arsenal est une équipe très difficile à jouer, c'est aussi une équipe très différente du Paris Saint-Germain qui base son résultat sur un socle défensif très costaud avec des latéraux qui ne sont pas des offensifs et qui sont presque plus des défenseurs centraux qu'autre chose. Donc c'est pour expliquer un petit peu la philosophie qui est différente. »

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« Et en plus, quand c'est sur un match, ça nivelle encore plus les valeurs, même si on pense qu'une équipe est au-dessus. (…) Donc tout est possible pour le Paris Saint-Germain. Bien sûr qu'on est supporters. Nous, en tant que Français… On est aussi supporters parce qu'on aime cette équipe, parce qu'elle joue bien, parce qu'elle nous propose des choses, parce que je pense qu'il y a aussi de bons mecs dans cette équipe, avec une bonne mentalité. On aime aussi l'entraîneur qui amène beaucoup de choses au football français. On espère forcément qu'ils gagneront », a conclu Eric Roy, fan du PSG de Luis Enrique.
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Tocard un jour tocard toujours... Olise fait gagner son équipe et briller les autres... tu peux en dire autant de Mobutu ? putain de groupie, gros suceur

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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