Battre le Barça, c'est trop facile pour Luis Enrique

Fan absolu du FC Barcelone, Luis Enrique a eu tout le temps d'étudier et d'éplucher les moindres détails de la tactique de Hansi Flick. Même avec une équipe remaniée, l'entraîneur parisien est reparti victorieux de Montjuic. A-t-il trouvé l'antidote contre les Blaugranas ?

C'est un Paris Saint-Germain sans ses superstars qui s'est rendu à Montjuic ce mercredi soir. Pour le compte de la deuxième journée de la phase de championnat de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique avaient l'occasion de frapper un très grand coup en l'emportant sur le terrain du FC Barcelone. Et ce n'est visiblement pas les supporters barcelonais présents en nombre qui ont inquiété les Parisiens.

Champions League 01 octobre 2025 à 21:00 FC Barcelona Torres García 19 ' 1 2 Match terminé Paris Saint Germain Mayulu 38 ' Ramos 90 ' Chronologie Composition Statistiques But 90 ’ G. Ramos Paris Saint Germain Carton jaune 90 ’ L. Yamal Nasraoui Ebana FC Barcelona Carton jaune 87 ’ A. Hakimi Mouh Paris Saint Germain Remplacement 86 ’ ENTRE A. Christensen FC Barcelona SORT E. García FC Barcelona Voir Les Détails Complets Du Match

Malgré une ouverture du score rapide de Ferran Torres sur un centre de Marcus Rashford, les Blaugranas n'ont pas su contenir la force de frappe collective du champion d'Europe en titre et sont inclinés 2 buts à 1. Une nouvelle réussite à mettre au crédit de Luis Enrique, lequel a une nouvelle fois trouvé comment faire déjouer un grand favori.

Luis Enrique connait trop bien le FC Barcelone

Comme le rappelle Mundo Deportivo, Luis Enrique est un immense fan du FC Barcelone. C'est lui-même qui l'a raconté lors de la conférence de presse d'avant-match en marge du déplacement à Montjuic. « Barcelone ? C'est ma maison. J'y ai fait l'essentiel de ma carrière de joueur et d'entraîneur. Je serai éternellement reconnaissant au Barça, c'est mon club et c'est ma ville. Mais je suis un professionnel du football et les socios le savent », avait-il alors déclaré. Une preuve, s'il en fallait une, que Luis Enrique a pris largement le temps d'étudier chaque détail de la tactique de Hansi Flick.

Dans ce cas, est-ce trop difficile pour le FC Barcelone de l'emporter face au Paris Saint-Germain ? Quand on sait que Luis Enrique regarde chaque match avec un œil de passionné et un autre de technicien désireux de faire déjouer son adversaire, il devient difficile de trouver des solutions. Même face à une équipe parisienne remaniée. Finalement, l'antidote du Barça ne peut être qu'un de ses plus fervents supporters.