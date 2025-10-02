ICONSPORT_272593_0001
Luis Enrique

Battre le Barça, c'est trop facile pour Luis Enrique

PSG02 oct. , 18:40
parQuentin Mallet
Fan absolu du FC Barcelone, Luis Enrique a eu tout le temps d'étudier et d'éplucher les moindres détails de la tactique de Hansi Flick. Même avec une équipe remaniée, l'entraîneur parisien est reparti victorieux de Montjuic. A-t-il trouvé l'antidote contre les Blaugranas ?
C'est un Paris Saint-Germain sans ses superstars qui s'est rendu à Montjuic ce mercredi soir. Pour le compte de la deuxième journée de la phase de championnat de Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique avaient l'occasion de frapper un très grand coup en l'emportant sur le terrain du FC Barcelone. Et ce n'est visiblement pas les supporters barcelonais présents en nombre qui ont inquiété les Parisiens.

Champions League

01 octobre 2025 à 21:00
FC Barcelona
Torres García19'
1
2
Match terminé
Paris Saint Germain
Mayulu38'Ramos90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Carton jaune
90
L. Yamal Nasraoui Ebana
FC BarcelonaFC Barcelona
Carton jaune
87
A. Hakimi Mouh
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
86
ENTRE
A. Christensen
FC BarcelonaFC Barcelona
SORT
E. García
FC BarcelonaFC Barcelona
Voir Les Détails Complets Du Match
Malgré une ouverture du score rapide de Ferran Torres sur un centre de Marcus Rashford, les Blaugranas n'ont pas su contenir la force de frappe collective du champion d'Europe en titre et sont inclinés 2 buts à 1. Une nouvelle réussite à mettre au crédit de Luis Enrique, lequel a une nouvelle fois trouvé comment faire déjouer un grand favori.

Luis Enrique connait trop bien le FC Barcelone

Comme le rappelle Mundo Deportivo, Luis Enrique est un immense fan du FC Barcelone. C'est lui-même qui l'a raconté lors de la conférence de presse d'avant-match en marge du déplacement à Montjuic. « Barcelone ? C'est ma maison. J'y ai fait l'essentiel de ma carrière de joueur et d'entraîneur. Je serai éternellement reconnaissant au Barça, c'est mon club et c'est ma ville. Mais je suis un professionnel du football et les socios le savent », avait-il alors déclaré. Une preuve, s'il en fallait une, que Luis Enrique a pris largement le temps d'étudier chaque détail de la tactique de Hansi Flick.
Dans ce cas, est-ce trop difficile pour le FC Barcelone de l'emporter face au Paris Saint-Germain ? Quand on sait que Luis Enrique regarde chaque match avec un œil de passionné et un autre de technicien désireux de faire déjouer son adversaire, il devient difficile de trouver des solutions. Même face à une équipe parisienne remaniée. Finalement, l'antidote du Barça ne peut être qu'un de ses plus fervents supporters.
0
Derniers commentaires

EdF : La France sans Pavard, mais avec Mateta et Nkunku

C'est vraiment une question ou de l'ironie ?

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Oui ça jouait bien en septembre 2024 mais, des PSG fort en septembre on en avait déjà vu plein. Après je trouve que le PSG fait plus que bien jouer. Je trouve qu'ils sont très fort tactiquement et savent répondre à pleins de problème que pose l'adversaire. Pour moi, ce PSG est déjà dans mon top 3 - top 5 équipe de tous les temps.

PSG : « On dépasse l’entendement », Luis Enrique choque Walid Acherchour

Je te rappel qu'il s'est fait virer de l'AS Roma. Rudi Garcia l'a remplacé et a fait mieux que lui. Ce qu'on voit actuellement de lui, on ne le voyait pas au Barça

OL : Trois ans de scouting, il signe enfin

Heureusement qu'il n'est pas venu plus tôt, il n'aurait pas été gardé, comme Lepenant.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Il n'y a pas de HJ parce que Ramos est DERRIÈRE le ballon. S'il est DEVANT le ballon, on regarde la position des adversaires et là, il faut qu'il y ait 2 adversaires plus près que lui de la ligne de but. "1. Position de hors-jeu Être en position de hors-jeu n’est pas une infraction. Un joueur est en position de hors-jeu si : • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve dans la moitié de terrain adverse (ligne médiane non comprise) ; et • n’importe quelle partie de la tête, du tronc ou des jambes se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire. Les mains et bras de tous les joueurs, y compris les gardiens de but, ne sont pas pris en compte. Afin de pouvoir déterminer une position de hors-jeu, la limite supérieure du bras est le bas de l’aisselle. Un joueur n’est pas en position de hors-jeu s’il se trouve à la même hauteur que : • l’avant-dernier adversaire ; ou • des deux derniers adversaires." Lois du Jeu 2025/26 | Loi 11 | Hors-jeu

