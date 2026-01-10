Barcola sur le départ, le PSG a tout prévu

Comme son coéquipier Ousmane Dembélé, Bradley Barcola a reçu une offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, l’ailier français n’a pas répondu à la proposition de ses dirigeants qui commencent à envisager son départ l’été prochain.

Régulièrement utilisé en première partie de saison, pendant que ses concurrents fréquentaient l’infirmerie, Bradley Barcola est subitement redescendu sur terre. Ou plutôt sur le banc des remplaçants. L’ailier du Paris Saint-Germain n’était pas titulaire lors du Trophée des Champions remporté face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 tab) jeudi. Rien n’a changé depuis la saison dernière, dans les grands rendez-vous, le coach Luis Enrique privilégie le trio composé d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.

Autant dire que cette hiérarchie défavorable ne facilite pas les discussions entre le Paris Saint-Germain et l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Comme le Ballon d’Or 2025, Bradley Barcola, dont le contrat expire aussi en 2028, a reçu une première offre de la part de ses dirigeants, dévoile RMC. Les négociations entamées il y a plusieurs mois avaient été interrompues à cause du changement d’agent du joueur désormais représenté par le même intermédiaire qu’Ousmane Dembélé. Ce changement n’a pas l’air de faciliter les échanges puisque l’ailier de 23 ans n’a toujours pas répondu à la proposition.

Le PSG a des solutions de repli

Dans l’attente, le Paris Saint-Germain s’impatiente dans la mesure où la décision de Bradley Barcola influencera les choix de la direction au prochain mercato estival. S’il refuse de prolonger, l’international tricolore ne sera pas retenu par Luis Campos qui travaille déjà sur sa succession. Le conseiller sportif a en effet dressé une liste de cibles capables de compenser le départ du natif de Lyon. Dans l’idéal, le Paris Saint-Germain aimerait tout de même conserver Bradley Barcola qui, malgré les approches de Liverpool et du Bayern Munich, n’a jamais ouvert la porte à un départ.