ICONSPORT_271025_0604
Bradley Barcola - PSG

Barcola sur le départ, le PSG a tout prévu

PSG10 janv. , 16:00
parEric Bethsy
1
Comme son coéquipier Ousmane Dembélé, Bradley Barcola a reçu une offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Mais pour le moment, l’ailier français n’a pas répondu à la proposition de ses dirigeants qui commencent à envisager son départ l’été prochain.
Régulièrement utilisé en première partie de saison, pendant que ses concurrents fréquentaient l’infirmerie, Bradley Barcola est subitement redescendu sur terre. Ou plutôt sur le banc des remplaçants. L’ailier du Paris Saint-Germain n’était pas titulaire lors du Trophée des Champions remporté face à l’Olympique de Marseille (2-2, 4-1 tab) jeudi. Rien n’a changé depuis la saison dernière, dans les grands rendez-vous, le coach Luis Enrique privilégie le trio composé d’Ousmane Dembélé, de Désiré Doué et du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia.
Autant dire que cette hiérarchie défavorable ne facilite pas les discussions entre le Paris Saint-Germain et l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. Comme le Ballon d’Or 2025, Bradley Barcola, dont le contrat expire aussi en 2028, a reçu une première offre de la part de ses dirigeants, dévoile RMC. Les négociations entamées il y a plusieurs mois avaient été interrompues à cause du changement d’agent du joueur désormais représenté par le même intermédiaire qu’Ousmane Dembélé. Ce changement n’a pas l’air de faciliter les échanges puisque l’ailier de 23 ans n’a toujours pas répondu à la proposition.

Le PSG a des solutions de repli

Dans l’attente, le Paris Saint-Germain s’impatiente dans la mesure où la décision de Bradley Barcola influencera les choix de la direction au prochain mercato estival. S’il refuse de prolonger, l’international tricolore ne sera pas retenu par Luis Campos qui travaille déjà sur sa succession. Le conseiller sportif a en effet dressé une liste de cibles capables de compenser le départ du natif de Lyon. Dans l’idéal, le Paris Saint-Germain aimerait tout de même conserver Bradley Barcola qui, malgré les approches de Liverpool et du Bayern Munich, n’a jamais ouvert la porte à un départ.
B. Barcola

B. Barcola

FranceFrance Âge 23 Attaquant

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts5
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM

OM : Frank McCourt a frappé fort !

habib beye bientot sur le banc de l om iconsport 266745 0126 398364
Rennes

Rennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifie

ICONSPORT_281806_0052
Coupe de France

CdF : Toulouse sort Angers aux tirs au but

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

Fil Info

10 janv. , 18:30
OM : Frank McCourt a frappé fort !
10 janv. , 18:00
Rennes fait pleurer l’OL, Habib Beye se justifie
10 janv. , 17:40
CdF : Toulouse sort Angers aux tirs au but
10 janv. , 17:40
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
10 janv. , 17:33
CdF : Avranches - Strasbourg : les compos (18h00 sur BeIN Max 4)
10 janv. , 17:28
CdF : Monaco s'en sort bien, ça passe pour Amiens et Troyes
10 janv. , 17:20
PSG : Une révélation de la CAN est déjà prête à signer
10 janv. , 17:00
Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL
10 janv. , 16:33
TV : Algérie - Nigéria, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

L'année dernière avec le Réal,il est pas mauvais mauvais mais il est quand même loin de Ronaldo

Nuamah pas pressé de rejouer avec l'OL

Il Faudrait Recruter un ailier droit y’en a aucun dans effectif on est obliger Jouer avec Karabec qui n’a pas du tout profil un ailier et Nuamah Faut oublier ça fait presque un ans blessure on revient pas en boulet canon après un ans sur le flanc

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

L olympique américa foot ball club.

OL : Endrick surpuissant en France, il faudra attendre

Tu l'as vue jouer en vrai ou à l'entraînement ? Quand tu vois la popularité du joueur au Brésil et sur les réseaux sociaux, c'est qu'il doit probablement avoir qqchose d'un futur grand Tous les anciens grands joeurs vont finir par se faire rattraper

L’OM fonce sur un ancien flop de Ligue 1

Ce club est rendu bien bas pour pleurer pour le trophée des champions...alors qu ils ont rien gagner l annee d avant. Pathétique

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading