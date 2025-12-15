Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club parisien pour une prolongation. Dans le même temps, de nombreux cadors européens draguent l’ancien Lyonnais.

Auteur de 31 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis son arrivée il y a deux ans et demi, Bradley Barcola est un joueur qui compte dans la capitale française. Même s’il a fini la saison 2024-2025 sur le banc en raison de la forme incroyable de Doué, Kvaratskhelia et Dembélé, l’ancien attaquant de l’OL a un profil précieux dans l’effectif de Luis Enrique. Moins en réussite ces dernières semaines , il conserve la confiance de son entraîneur… et de ses dirigeants.

En effet, le Paris SG souhaite toujours prolonger Bradley Barcola au-delà de juin 2028 et propose au natif de Lyon une belle revalorisation salariale, qui ferait de lui l’un des meilleurs salaires de l’effectif. Reste que pour l’instant, les négociations bloquent et aucun accord n’a été trouvé. A en croire les informations du site Média Foot, la réticence de Bradley Barcola s’explique par le fait que le numéro 29 du PSG est courtisé par de très grands clubs dans le même temps.

Deux offres ont notamment retenu son attention, celles du Bayern Munich et de Liverpool. Les deux clubs étaient déjà sur les rangs l’été dernier et ont décidé de repasser à l’action pour tenter de recruter Bradley Barcola à l’été 2026. Et cela alors que le joueur n’aura plus que deux ans de contrat et que le PSG devra se poser les bonnes questions sur son avenir. Le média spécialisé affirme que les intérêts de Liverpool et du Bayern Munich font « très envie » à Bradley Barcola, lequel est dans le doute quant à son avenir et n’exclut absolument pas un départ de Paris l’été prochain.