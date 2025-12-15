ICONSPORT_274476_0322

Barcola refuse de prolonger, le PSG s'inquiète

PSG15 déc. , 12:00
parCorentin Facy
2
Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a toujours pas trouvé d’accord avec le club parisien pour une prolongation. Dans le même temps, de nombreux cadors européens draguent l’ancien Lyonnais.
Auteur de 31 buts sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis son arrivée il y a deux ans et demi, Bradley Barcola est un joueur qui compte dans la capitale française. Même s’il a fini la saison 2024-2025 sur le banc en raison de la forme incroyable de Doué, Kvaratskhelia et Dembélé, l’ancien attaquant de l’OL a un profil précieux dans l’effectif de Luis Enrique. Moins en réussite ces dernières semaines, il conserve la confiance de son entraîneur… et de ses dirigeants.
En effet, le Paris SG souhaite toujours prolonger Bradley Barcola au-delà de juin 2028 et propose au natif de Lyon une belle revalorisation salariale, qui ferait de lui l’un des meilleurs salaires de l’effectif. Reste que pour l’instant, les négociations bloquent et aucun accord n’a été trouvé. A en croire les informations du site Média Foot, la réticence de Bradley Barcola s’explique par le fait que le numéro 29 du PSG est courtisé par de très grands clubs dans le même temps.

Lire aussi

PSG : Giovanni Castaldi anéantit Barcola en une phrasePSG : Giovanni Castaldi anéantit Barcola en une phrase
PSG : Riolo se propose pour amener Barcola à LiverpoolPSG : Riolo se propose pour amener Barcola à Liverpool
Deux offres ont notamment retenu son attention, celles du Bayern Munich et de Liverpool. Les deux clubs étaient déjà sur les rangs l’été dernier et ont décidé de repasser à l’action pour tenter de recruter Bradley Barcola à l’été 2026. Et cela alors que le joueur n’aura plus que deux ans de contrat et que le PSG devra se poser les bonnes questions sur son avenir. Le média spécialisé affirme que les intérêts de Liverpool et du Bayern Munich font « très envie » à Bradley Barcola, lequel est dans le doute quant à son avenir et n’exclut absolument pas un départ de Paris l’été prochain.
Manchester City suit également le dossier mais le club entraîné par Pep Guardiola part d’un peu plus loin et a moins les faveurs du joueur formé à l’OL. Reste maintenant à voir si le PSG trouvera les arguments pour convaincre Bradley Barcola de prolonger ou si l’international français suivra son instinct et ses envies en quittant la Ligue 1 à 23 ans pour découvrir un top club européen tel que Liverpool ou le Bayern Munich.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_279926_0155
OL

La faiblesse de l'OL sidère Pierre Ménès

ICONSPORT_279824_0105
OM

Antoine Griezmann à l'OM, c'est décidé

ICONSPORT_278337_0079
OL

« Tolisso et Morton sont carbonisés » : L’OL a fait des miracles

ICONSPORT_277372_0214
OM

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Fil Info

15 déc. , 13:20
La faiblesse de l'OL sidère Pierre Ménès
15 déc. , 13:00
Antoine Griezmann à l'OM, c'est décidé
15 déc. , 12:40
« Tolisso et Morton sont carbonisés » : L’OL a fait des miracles
15 déc. , 12:20
« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse
15 déc. , 11:40
Horneland sauvé, l'ASSE menace ses joueurs
15 déc. , 11:20
Nantes : Kita reçoit l'étonnant soutien d'une légende
15 déc. , 11:00
Esp : Arbitrage anti-Vinicius en Liga, le Real s'énerve
15 déc. , 10:40
TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match

Derniers commentaires

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Mais persuades toi de ce que tu veux, c'est dans ça que tu te sembles te complaire et après tout c'est ton droit. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il n'y avait pas d'arguments nécessaires en plus dans mes propos. Mon point n'était pas d'expliquer pourquoi il y a ces raisonnements, mon point était de dire qu'ils existent et qu'ils se comprennent comme se comprennent ceux à l'opposé de l'échiquier car ils peuvent avoir un vécu différent qui explique cela. C'est aussi simple que de dire que la vérité d'un mec du Larzac n'est pas celle d'un mec de Syrie ou de Chine. Et je n'ai jamais cherché te convaincre, ce dont je me fiche un peu je l'avoue. Maintenant si ton propos a pour but de dire qu'on est tous égaux quelques soit la couleur, la langue, la religion, etc. je suis désolé mais on est dans l'enfonçage de portes ouvertes...

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Ton doigt mouillé se trompe.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Bertrand Latour, le summum de l'incompétence bavarde. Sur Canal, il est invisible et a perdu toute crédibilité à critiquer pour faire le buzz. Son employeur devrait penser à faire tourner, il sera plus à l'aise en tribune. Voire devant sa TV...

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Pour quelqu'un qui se targue de se mettre à la place de l'autre et d'être compréhensif, tu montres que tu es plus à l'aise avec les visions simplistes qu'un avis argumenté. En même temps tu ne vois même pas les arguments puisque tu n'en as pas toi même... Comme tu ne vois pas que la phrase que je te cites et que tu esquives sans cesse est à l'opposé de "Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. " Comme toi je trouve rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir... Enfin tu ne comprends même pas des phrases simples, comme "Enfin, ne considérant pas détenir la vérité j'aime toujours que l'on me donne des arguments pour remettre en cause mon point de vue.", et tu en déduit que je veux avoir raison alors que je veux que tu m'explique ton incohérence et si elle n'existe pas je te demande de m'expliquer en quoi les deux phrases que tu dis ne se contredisent pas. Je veux bien changer d'avis, mais explique le plutôt que de faire des jugements et de me prêter des jugements que je n'ai pas.

« Monaco s'est juste fait voler contre l'OM », Grégory Schneider accuse

Pas plus que lyon ou le qsg.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading