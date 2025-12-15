Horneland sauvé, l'ASSE menace ses joueurs

Trop irrégulier, l’ASSE a concédé une nouvelle contre-performance ce week-end face à Bastia à domicile (2-2). Un match frustrant qui met en avant les limites de certains joueurs qui composent l’effectif.

Par miracle, l’AS Saint-Etienne est toujours deuxième de Ligue 2 mais l’étau se resserre dangereusement pour les Verts. En effet, l’équipe d’Eirik Horneland est à égalité avec Le Mans (3e) et ne compte qu’un seul point d’avance sur Reims et le Red Star, actuels 4e et 5e du championnat. Avec une défaite et un match nul lors des deux derniers matchs, l’ASSE n’avance clairement pas au rythme espéré par les dirigeants. De quoi rendre de plus en plus fragile la position de l’entraîneur Eirik Horneland ? Selon le consultant Patrick Guillou, se séparer maintenant du Norvégien serait certainement une erreur.

Dans Le Progrès, l’ancien Stéphanois estime que ce sont les joueurs qui sont les principaux fautifs et qu’il faut blâmer. « Chaque semaine, c’est cadeau à gogo : erreurs individuelles, alignement grossier, marquage aléatoire, implication défensive catastrophique. Pas de révolte au milieu. Devant, les exploits personnels cachent les évidences » s’énerve le consultant dans les colonnes du Progrès, avant de poursuivre.

« Après un an, l’équipe stagne et même régresse. Pas d’identité. Pas d’automatismes. Manque évident d’idées et de constance. Que ce soit avec Horneland ou avec quelqu’un d’autre, le constat est implacable. La marge de manœuvre du coach est étroite » se désole Patrick Guillou, qui souhaite voir une véritable remise en question de la part des joueurs de l’ASSE. Et de conclure.

Lire aussi ASSE : Horneland est écoeuré

« Lors des rencontres, ses joueurs perdent le tempo, le fil et l’envie. Certains fantômes ont disparu depuis août (Ekwah). Sur le terrain, aucun plan clair, aucune progression collective et toujours la même passivité. Pas de cœur, pas de fierté, pas de flamme intérieure » estime-t-il dépité. Le déplacement à Nice ce week-end en Coupe de France sera une formidable occasion pour les Verts de prouver qu’ils ont le niveau de la Ligue 1, un championnat dans lequel ils aspirent jouer la saison prochaine.