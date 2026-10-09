Avec 70 ME, le PSG entre en guerre contre Simeone

Ouvert à la possibilité de recruter cet hiver, le Paris Saint-Germain a un œil du côté de l’Atlético Madrid. Le club francilien apprécie le profil du milieu espagnol Pablo Barrios, non retenu par ses supérieurs, à l’exception de son entraîneur Diego Simeone.

Bien inspiré au moment d’attirer Ferran Torres, le Paris Saint-Germain pourrait retenter sa chance en Espagne. Le club de la capitale envisage un gros coup à l’Atlético Madrid où évolue Pablo Barrios. Selon les informations de TransferFeed, le double champion d’Europe s’intéresse au milieu formé chez les Colchoneros. L’objectif serait de conclure son transfert lors du mercato hivernal, sachant que les dirigeants madrilènes sont ouverts à la discussion.

Une offre de 70 millions d’euros pourrait suffire au bonheur des Rojiblancos apparemment disposés à acter un départ contre la volonté de Diego Simeone. De son côté, l’entraîneur de l’Atlético Madrid souhaite conserver Pablo Barrios. L’international espagnol (4 sélections) fait partie de ses piliers, du moins lorsqu’il est disponible. Le milieu de 23 ans a pris la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps à l’infirmerie. La saison dernière, le natif de la capitale espagnole avait raté une bonne partie de la phase retour. Lui qui n’a pas non plus disputé les trois derniers matchs de Liga en raison d’une blessure musculaire.

Barrios abonné à l'infirmerie

Ces pépins physiques freinent inévitablement la progression de ce talent considéré comme un gros potentiel. Sa fragilité n’a pourtant pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain, ni les écuries de Premier League qui suivent également sa trajectoire. Reste à savoir si Pablo Barrios sera capable d’enchaîner les matchs d’ici l’ouverture du mercato hivernal en janvier. De retour de blessure, le Madrilène va réintégrer le groupe pour le déplacement à Alavés samedi après-midi, peut-être sous le regard attentif des Parisiens et de ses courtisans anglais.