Avec 70 ME, le PSG entre en guerre contre Simeone
Pablo Barrios

Avec 70 ME, le PSG entre en guerre contre Simeone

PSG
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Ouvert à la possibilité de recruter cet hiver, le Paris Saint-Germain a un œil du côté de l’Atlético Madrid. Le club francilien apprécie le profil du milieu espagnol Pablo Barrios, non retenu par ses supérieurs, à l’exception de son entraîneur Diego Simeone.
Bien inspiré au moment d’attirer Ferran Torres, le Paris Saint-Germain pourrait retenter sa chance en Espagne. Le club de la capitale envisage un gros coup à l’Atlético Madrid où évolue Pablo Barrios. Selon les informations de TransferFeed, le double champion d’Europe s’intéresse au milieu formé chez les Colchoneros. L’objectif serait de conclure son transfert lors du mercato hivernal, sachant que les dirigeants madrilènes sont ouverts à la discussion.
Une offre de 70 millions d’euros pourrait suffire au bonheur des Rojiblancos apparemment disposés à acter un départ contre la volonté de Diego Simeone. De son côté, l’entraîneur de l’Atlético Madrid souhaite conserver Pablo Barrios. L’international espagnol (4 sélections) fait partie de ses piliers, du moins lorsqu’il est disponible. Le milieu de 23 ans a pris la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps à l’infirmerie. La saison dernière, le natif de la capitale espagnole avait raté une bonne partie de la phase retour. Lui qui n’a pas non plus disputé les trois derniers matchs de Liga en raison d’une blessure musculaire.

Barrios abonné à l'infirmerie

Ces pépins physiques freinent inévitablement la progression de ce talent considéré comme un gros potentiel. Sa fragilité n’a pourtant pas l’air de refroidir le Paris Saint-Germain, ni les écuries de Premier League qui suivent également sa trajectoire. Reste à savoir si Pablo Barrios sera capable d’enchaîner les matchs d’ici l’ouverture du mercato hivernal en janvier. De retour de blessure, le Madrilène va réintégrer le groupe pour le déplacement à Alavés samedi après-midi, peut-être sous le regard attentif des Parisiens et de ses courtisans anglais.
Pablo Barrios Rivas

Pablo Barrios Rivas

SpainEspagne Âge 23 Milieu

Champions League

2026/2027
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2026/2027
Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
Tv Lens Ol A Quelle Heure Et Sur Quelle Chaine
Ligue 1

TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Non A Lom Et Au Nigeria Nnadi Vise Plus Haut
OM

Non à l’OM et au Nigeria, Nnadi vise plus haut

Ligue 1+
TV

TV : La chaîne Ligue 1+ sacrifiée, la LFP a un secret

Everton Est En Vente Et Le Prix Est Connu
Premier League

Everton est en vente et le prix est connu

Fil Info

TV : Lens - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
Non à l’OM et au Nigeria, Nnadi vise plus haut
TV : La chaîne Ligue 1+ sacrifiée, la LFP a un secret
Everton est en vente et le prix est connu
PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup
La France de Zidane, Luis Enrique sort une dinguerie et s’explique
OM : Genesio confirme avoir convoqué Lorenzi et Richard
Real : Mourinho prend Mbappé pour taper sur la presse
OL : Un problème Duranville à Lyon, la presse belge balance

Derniers commentaires

Fashion week et virée shopping, l'affaire Mbappé énerve Pierre Ménès

tjrr

PSG : Dembélé au repos, Luis Enrique prépare un sale coup

… Kevin Diaz… avec WaliWalou, on a le duo de choc… 🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

La France de Zidane, Luis Enrique sort une dinguerie et s’explique

Sort de ton formol , le vieux… 😂🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : Genesio confirme avoir convoqué Lorenzi et Richard

Regarde ou est ton club chéri Bordeaux

OM : Bruno Genesio craque sous la pression

Tu nies avoir fait ces erreurs? De mieux en mieux. Sur cette même page l'une d'entre elle est présente^^ C'est de toi dont tu as pitié, et je te comprends. On te comprends tous sur la pitié que tu ressens de toi même.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading