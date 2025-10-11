Aston Villa veut Kang In Lee, le PSG hésite

Après un début de saison en demi-teinte, Aston Villa cherche à se renforcer pour retrouver de l’allant. La formation d’Unai Emery a déjà listé ses idées pour le prochain mercato. La formation anglaise scrute Kang In Lee. Le Sud-coréen est courtisé, mais le Paris Saint-Germain ne le bradera pas.

La mi-saison approche et certains clubs étudient déjà les options pour le mercato hivernal. Après un mauvais départ en Premier League, Aston Villa cherche du renfort. Les Villains pointent à la 13e place du championnat anglais avec la troisième pire attaque du championnat. Avec seulement six buts marqués en sept journées, le secteur offensif du club de Birmingham est à la peine. Face à cette situation, Unai Emery veut trouver du dynamisme. Et l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a ciblé son élément au sein de son ancien club.

Paris, vendeur compliqué

Ce samedi le média Fichajes dévoile qu’Aston Villa cherche à convaincre Kang In Lee. Le média espagnol explique que la polyvalence de l’international Sud-Coréen intéresse le technicien des Villains. « Emery considère Kang In Lee comme une option polyvalente, capable de jouer au poste de milieu offensif ou sur l'un ou l'autre des ailes, » écrit Fichajes. En rotation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’offensif de 24 ans aura un choix important lors des deux prochains mercatos : tenter de s’imposer du côté de la capitale française où partir chercher du temps de jeu ailleurs.

Cependant, le vainqueur de la Ligue des champions n’est pas un vendeur facile. Le PSG veut retomber sur ses pattes côté investissement. De plus, pas sûr que Luis Enrique ne veuille perdre un joueur sur un secteur offensif décimé par les blessures depuis le début de saison. De son côté, le joueur veut tout de même trouver un club disputant la Ligue des champions si départ du PSG. Aston Villa devra donc se montrer convaincant et redresser la barre en Premier League. Et en cas de transfert, nul doute que Paris devra cette fois vraiment recruter à ce poste, au risque de vivre une deuxième partie de saison bien compliquée.