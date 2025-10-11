ICONSPORT_271025_0450

Aston Villa veut Kang In Lee, le PSG hésite

11 oct. , 12:00
par Nathan Hanini
0
Après un début de saison en demi-teinte, Aston Villa cherche à se renforcer pour retrouver de l’allant. La formation d’Unai Emery a déjà listé ses idées pour le prochain mercato. La formation anglaise scrute Kang In Lee. Le Sud-coréen est courtisé, mais le Paris Saint-Germain ne le bradera pas.
La mi-saison approche et certains clubs étudient déjà les options pour le mercato hivernal. Après un mauvais départ en Premier League, Aston Villa cherche du renfort. Les Villains pointent à la 13e place du championnat anglais avec la troisième pire attaque du championnat. Avec seulement six buts marqués en sept journées, le secteur offensif du club de Birmingham est à la peine. Face à cette situation, Unai Emery veut trouver du dynamisme. Et l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a ciblé son élément au sein de son ancien club.

Paris, vendeur compliqué

Ce samedi le média Fichajes dévoile qu’Aston Villa cherche à convaincre Kang In Lee. Le média espagnol explique que la polyvalence de l’international Sud-Coréen intéresse le technicien des Villains. « Emery considère Kang In Lee comme une option polyvalente, capable de jouer au poste de milieu offensif ou sur l'un ou l'autre des ailes, » écrit Fichajes. En rotation depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, l’offensif de 24 ans aura un choix important lors des deux prochains mercatos : tenter de s’imposer du côté de la capitale française où partir chercher du temps de jeu ailleurs.
Cependant, le vainqueur de la Ligue des champions n’est pas un vendeur facile. Le PSG veut retomber sur ses pattes côté investissement. De plus, pas sûr que Luis Enrique ne veuille perdre un joueur sur un secteur offensif décimé par les blessures depuis le début de saison. De son côté, le joueur veut tout de même trouver un club disputant la Ligue des champions si départ du PSG. Aston Villa devra donc se montrer convaincant et redresser la barre en Premier League. Et en cas de transfert, nul doute que Paris devra cette fois vraiment recruter à ce poste, au risque de vivre une deuxième partie de saison bien compliquée. 
0
Derniers commentaires

Weah, l'OM a fait une affaire en or

Tu casseras rien du tout ten fais pas vu quon se torche avec ton avis

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Rires, bien tenté de vouloir inverser la situation. Mais comme d'habitude c'est un peu grossier, aucune finesse. A l'image de ta réflexion, et oui. En même temps c'est normal, tu es vexé comme un gamin surpris en train de mettre son doigt à la bouche après s'être curer le nez et qui découvre le dégout qu'inspire son geste. Ne reproche pas à l'adulte de te faire ton éducation, hein. Tu en as besoin le Luis Enrique de cour de récréation là, rires.

Ce remplaçant de l’OM voit sa valeur exploser

Et Robinio Vaz est passé de 150.000 euros à 4 millions d'euros. Soit 26 fois plus qu'en début de saison.

Lamine Yamal joue à l’OL, son agent abuse

Il a du talent c est sur mais il faut qu il devienne le maître à jouer de l équipe et devenir indispensable, c est le cas par moment pas pas sur la durée.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apprend ce sport alors

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

