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Gavi

Arsenal défie le PSG pour Gavi

PSG07 avr. , 21:30
parQuentin Mallet
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Pisté par le Paris Saint-Germain dans l'optique d'un transfert l'été prochain, Gavi a également tapé dans l'œil de Mikel Arteta, lequel espère l'avoir sous ses ordres à Arsenal la saison prochaine.
Luis Enrique est un grand fan de Gavi, et ça se comprend. C'est lui qui l'a lancé avec la Roja alors qu'il n'était âgé que de 17 ans à peine et qu'il ne comptait qu'une poignée de matchs avec l'équipe première du FC Barcelone. Visiblement, Lucho avait vu juste le concernant. Toutefois, s'il a connu deux premières saisons fructueuses avec les Blaugranas entre 2021 et 2023, la troisième a été hachée par une grave blessure au genou qui lui a fait manquer 316 jours de compétition… puis une autre en août dernier qui lui a fait manquer 40 matchs avec le Barça avant son retour début mars. Forcément, les dirigeants se demandent s'il ne vaudrait pas mieux le vendre, alors que le PSG de Luis Enrique, justement, est cité parmi les clubs intéressés.

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Gavi, entre le PSG et Arsenal ?

Le temps est passé et Luis Enrique apprécie toujours beaucoup le profil de Gavi. Il se verrait bien l'avoir à nouveau sous ses ordres, cette fois au PSG, si l'on en croit les nombreuses rumeurs véhiculées par la presse catalane ces derniers temps. Toutefois, la concurrence sera rude. A en croire les informations relayées par El Nacional, Arsenal a pris contact avec Gavi en vue d'un transfert l'été prochain. Désireux de renforcer leur entrejeu, les Gunners estiment que le natif d'Andalousie est un des meilleurs joueurs au monde lorsqu'il évolue à son plus haut niveau.
Mikel Arteta considère qu'il est le recrutement idéal pour mettre en pratique, un peu mieux encore, son système tactique, grâce à sa technique irréprochable acquise au fil de sa formation barcelonaise et de sa polyvalence qui lui permet de jouer aussi bien devant la défense que derrière l'attaquant. En tout cas, avec ses récentes mésaventures physiques, Gavi a vu sa valeur marchande chuter, alors que Transfermarkt l'évalue à seulement 30 millions d'euros. Une aubaine pour Arsenal et le PSG qui vont tenter de convaincre le Barça de le laisser filer.
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63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
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6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
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332896132437-13
13
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14
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