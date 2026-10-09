Affaire Hakimi, le PSG est sur un fil

Interrogé par Le Parisien sur la situation d'Achraf Hakimi, le PSG assure soutenir son joueur impliqué dans un procès pour viol, tout en insistant sur son travail fait pour lutter contre les violences faites aux femmes.

Accusé de viol et renvoyé en procès dans une date qui reste à fixer, Achraf Hakimi a bénéficié du soutien de son club et de ses supporters depuis le début de l’affaire. Si le PSG s’est contenté de ne prendre aucune sanction à l’encontre de son défenseur pour cette affaire extra-sportive qui doit encore être jugé, il a tout de même laissé passer sans sourciller la banderole de soutien des supporters parisiens en faveur du défenseur marocain. Un geste très apprécié par le joueur, qui ne cesse de clamer son innocence et est persuadé que ce procès permettra de faire la lumière sur cette affaire.

En attendant, interrogé par Le Parisien, le PSG s’est livré à un numéro d’équilibriste, rappelant qu’il était très impliqué dans la lutte contre les violences faites aux femmes, mais assurant Hakimi de son soutien dans le même temps. Pour le club de la capitale, cette position est conciliable tant qu’il n’y a pas eu de verdict de culpabilité dans un procès. « Achraf Hakimi a toujours fermement contesté les faits qui lui sont reprochés et demeure à ce jour présumé innocent », a fait savoir le club de la capitale, qui rappelle « son engagement constant et sans ambiguïté dans la lutte contre toutes les formes de violences, et notamment les violences sexuelles ».

Selon le journal francilien, la prudence est donc de mise dans cette affaire, et encore plus depuis plusieurs histoires similaires qui avaient beaucoup fait parler comme celle de Neymar en 2019 ou celle de Benjamin Mendy en 2021 avec un acquittement.

Du côté de l’avocate de la plaignante, on espère surtout qu’une condamnation fasse bouger les choses dans un monde du football jugé encore très machiste.

De son côté, le joueur, blessé à Brest mi-septembre, a pu rejouer un peu avec le Maroc, et se montre désormais disponible pour l’enchainement des matchs qui attend le PSG.