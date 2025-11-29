Accord PSG-Tottenham pour la vente de Kolo Muani

Mercredi soir dernier en Ligue des champions, Tottenham s'est incliné face au PSG. Mais bonne nouvelle pour les Spurs, Randal Kolo Muani a gagné en confiance.

Comme souvent avec le PSG , les anciens joueurs du club de la capitale se réveillent lorsqu'ils affrontent les Franciliens. Mercredi soir dernier au Parc des Princes en Ligue des champions, ça n'a pas manqué. Randal Kolo Muani a en effet planté un doublé et donné une passe décisive, réalisant une très belle prestation. Si la victoire n'a pas été au bout, Tottenham peut tout de même s'avancer confiant, surtout avec le retour en forme d'un joueur comme Kolo Muani. Pour rappel, l'ancien du FC Nantes évolue cette saison en prêt chez les Spurs. Un prêt qui n'est pas assorti d'une option d'achat. Cependant, les Londoniens réfléchissent sérieusement à faire une offre aux champions d'Europe.

Kolo Muani, Tottenham convaincu ?

Selon les informations d'Ekrem Konur, Tottenham est en effet très chaud à l'idée de recruter définitivement Kolo Muani en fin de saison. L'international français est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. Les pensionnaires du Parc des Princes espèrent recevoir près de 30 millions d'euros en cas de vente définitive de Randal Kolo Muani. A moins que ses futures prouesses avec les Spurs ne fassent grimper les enchères. En plus de Tottenham, l'Atlético Madrid, la Juventus et Arsenal surveillent aussi de près la situation de Randal Kolo Muani.

