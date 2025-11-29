Kolo Muani

Accord PSG-Tottenham pour la vente de Kolo Muani

PSG29 nov. , 12:40
parHadrien Rivayrand
0
Mercredi soir dernier en Ligue des champions, Tottenham s'est incliné face au PSG. Mais bonne nouvelle pour les Spurs, Randal Kolo Muani a gagné en confiance.
Comme souvent avec le PSG, les anciens joueurs du club de la capitale se réveillent lorsqu'ils affrontent les Franciliens. Mercredi soir dernier au Parc des Princes en Ligue des champions, ça n'a pas manqué. Randal Kolo Muani a en effet planté un doublé et donné une passe décisive, réalisant une très belle prestation. Si la victoire n'a pas été au bout, Tottenham peut tout de même s'avancer confiant, surtout avec le retour en forme d'un joueur comme Kolo Muani. Pour rappel, l'ancien du FC Nantes évolue cette saison en prêt chez les Spurs. Un prêt qui n'est pas assorti d'une option d'achat. Cependant, les Londoniens réfléchissent sérieusement à faire une offre aux champions d'Europe.

Kolo Muani, Tottenham convaincu ? 

Selon les informations d'Ekrem Konur, Tottenham est en effet très chaud à l'idée de recruter définitivement Kolo Muani en fin de saison. L'international français est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2028. Les pensionnaires du Parc des Princes espèrent recevoir près de 30 millions d'euros en cas de vente définitive de Randal Kolo Muani. A moins que ses futures prouesses avec les Spurs ne fassent grimper les enchères. En plus de Tottenham, l'Atlético Madrid, la Juventus et Arsenal surveillent aussi de près la situation de Randal Kolo Muani.

Lire aussi

Le PSG débloque 25ME pour aider Achraf HakimiLe PSG débloque 25ME pour aider Achraf Hakimi
Le joueur de 26 ans a comme objectif de faire une bonne saison avec Tottenham mais aussi de se lancer du mieux possible pour convaincre Didier Deschamps de le prendre pour la Coupe du monde 2026 en Amérique. Si tout n'est pas parfait pour lui, sa prestation face au PSG a eu le mérite de changer sa dynamique. A lui de continuer sur sa lancée. Ce samedi soir, les hommes de Thomas Frank reçoivent Fulham en Premier League.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_274509_0028 (1)
PSG

PSG : Barcola énerve Luis Enrique, attention danger

ICONSPORT_256887_0142 (1)
Ligue 1

TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

ICONSPORT_266259_0090
Monaco

Pogba titulaire à Monaco, rendez-vous est donnée...en 2026

l om officialise le depart d ismael kone iconsport 236874 0064 396401
OM

OM : Ce flop brille en Série A, l'Inter passe à l'action

Fil Info

15:00
PSG : Barcola énerve Luis Enrique, attention danger
14:40
TV : OM - Toulouse, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
14:30
Pogba titulaire à Monaco, rendez-vous est donnée...en 2026
14:00
OM : Ce flop brille en Série A, l'Inter passe à l'action
13:40
« Greenwood mérite une seconde chance » : L’OM fait craquer l'Angleterre
13:20
France : Corentin Tolisso reçoit un message glaçant
13:00
Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso
12:40
TV : Monaco - PSG, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

« Greenwood mérite une seconde chance » : L’OM fait craquer l'Angleterre

Lol

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

c'est tellement faible avec les leaders des championnats Portugais, italie,, serbie, autriche, danemark; Les 2emes de Hollande, grece, suisse, turquie , ecosse. le 4'eme anglais le 5eme espagnol et allemand Ce serait peut etre une competition pour l'om qui pour linstant a battu le 6eme hollandais, et le 14eme anglais et a meme perdu contre le 14eme italien. Et ça ose dire apres que les lyonnais sont arrogants

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

qu'il nous dit le mec qui s'etait gargarisé devqnt le parcours de son clun qui etait allé en finale, en perdant 7 matchs , dans un parcours avec Ostende, Donzale, Konyaspor, salzbourg, victoria; braga, bilbao et leipzig dont c'etait la 1ere participation a une coupe d'europe

Real Madrid : Kylian Mbappé remplace Xabi Alonso

Méfiance avec l'Olympiakos (comme Villareal) qui ont du jouer contre de grosses équipes jusqu'à maintenant Olympiakos (Arsenal, Barça, Real) Villareal ( Tottenham, juve ,city, Dortmund) Sils gagnent leurs 3 derniers matchs plus faciles , ce sont peut être eux qui viendront prendre des places qualificatrices

OL : Lyon va le faire, il prédit un exploit monumental

Les Sardines ont un calendrier similaire à celui de laSM , avec le même nombre de points …🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Rennes
241466224186
5
LOSC Lille
2313724271710
6
Strasbourg
221371524177
7
O. Lyonnais
211363418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11143291431-17
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading