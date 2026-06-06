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Aboubacar Maiga, le PSG arrache un crack au Barça

PSG06 juin , 18:00
parEric Bethsy
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Après l'arrivée de l’Espagnol Dro Fernandez cet hiver, le Paris Saint-Germain va infliger un nouveau coup dur au FC Barcelone. Cette fois, le club de la capitale s’apprête à enregistrer la signature du jeune Aboubacar Maiga, la pépite de l’Africa Foot Academy longtemps annoncée proche du Barça.
Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone n’ont sans doute pas fini de se croiser. En dehors des terrains, les deux clubs fréquentent désormais le même marché, à savoir celui des jeunes talents les plus prometteurs. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les Parisiens avaient chipé l’Espagnol Dro Fernandez au Barça cet hiver. Un épisode mal vécu chez les Blaugrana. Autant dire que les Catalans n’apprécieront pas non plus le hold-up du double champion d’Europe sur le dossier Aboubacar Maiga (16 ans).

Le PSG n'a rien lâché

Présenté comme l’un des plus grands talents du continent africain, le milieu offensif de l’Africa Foot Academy voit les écuries se bousculer pour obtenir sa signature. Le Malien plaît particulièrement en Angleterre où Liverpool et Manchester United suivent son développement depuis plus d’un an, tandis que Chelsea, Manchester City et Newcastle ont pris des renseignements. Mais ces derniers mois, Aboubacar Maiga était surtout annoncé au FC Barcelone. Et pour cause, le géant de Liga possède un partenariat avec l’Africa Foot Academy dont il avait déjà profité pour attirer Ibrahim Diarra, désormais considéré comme l’un des jeunes les plus prometteurs de la Masia.
Seulement voilà, le Paris Saint-Germain ne s’est jamais avoué vaincu. Et d’après le média TEAMtalk, le double champion d’Europe a accéléré et se retrouve maintenant en pole devant le Barça. Le projet parisien a particulièrement séduit Aboubacar Maiga et son entourage. Celui que l’on surnomme le « Messi malien » a donc de grandes chances d’atterrir dans la capitale française pour se rapprocher du niveau professionnel.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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