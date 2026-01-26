ICONSPORT_281116_0084

40 ME pour Christ Oulaï, le PSG passe à l'action !

PSG26 janv. , 12:00
parCorentin Facy
0
Le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain et pour Luis Campos, l’enjeu est de trouver la star de demain, comme il a réussi à le faire avec Vitinha ou Joao Neves. Le club parisien a un gros coup de coeur en Turquie.
Très peu actif l’été dernier sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a pris conscience que son effectif était un peu limité, notamment sur le plan quantitatif. Au milieu de terrain par exemple, les solutions à la disposition de Luis Enrique ne sont pas nombreuses, encore moins lorsque Warren Zaïre-Emery doit jouer à droite en l’absence d’Achraf Hakimi. L’une des priorités du PSG pour les mois à venir est donc de se renforcer dans l’entrejeu. Luis Campos et Luis Enrique sont toujours sur la même ligne, à savoir de faire venir des joueurs qui n’ont pas encore explosé au plus haut niveau.

Dro Fernandez au PSG... en attendant un six

Dans cette optique, Dro Fernandez a vite fait l’unanimité en interne. Le milieu offensif du Barça va apporter sa qualité technique au Paris Saint-Germain, qui souhaite aussi se renforcer avec un joueur plus défensif. A en croire les informations de Sabah en Turquie, le champion d’Europe en titre a un gros coup de coeur pour Christ Oulaï. L’international ivoirien de seulement 19 ans brille avec Trabzonspor depuis le début de la saison, et son arrivée en provenance de Bastia pour 5 millions d’euros.
Véritable révélation du championnat turc, le joueur qui compte 9 sélections avec les Elephants a déjà tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens selon le média turc. Manchester City est cité au même titre que Chelsea. Une course à la signature de Christ Oulaï que dispute également le Paris Saint-Germain. Luis Campos est déjà à pied d’oeuvre sur ce dossier puisque Sabah précise que le club de la capitale française s’est déplacé à 5 reprises du côté de Trabzonspor pour observer le joueur et prendre des renseignements sur un potentiel transfert.

Le PSG s'est déplacé pour Christ Oulaï 

Idéalement, le club turc aurait aimé conserver Oulaï au moins une saison de plus, mais le plan des dirigeants de Trabzonspor est mis à rude épreuve au vu de l’identité des clubs intéressés. Le prix du milieu défensif ivoirien a été fixé à 40 millions d’euros. En cas d’offre à cette hauteur cet hiver, mais plus probablement l’été prochain, Christ Oulaï aura de fortes chances de quitter Trabzonspor. Reste à voir si le Paris Saint-Germain concrétisera son fort intérêt par une offre ferme transmise au club turc.
C. Inao Oulaï

C. Inao Oulaï

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 19 Milieu

Ligue 2

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Lig

2025/2026
Matchs11
Buts2
Passes décisives4
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_282778_0043
CAN 2025

Maroc-Sénégal, ça part au tribunal !

ICONSPORT_151260_0094
OL

Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte

ICONSPORT_275392_0035 (2)
ASSE

Accord trouvé, un buteur débarque à l'ASSE

ICONSPORT_274482_0317 (1)
PSG

PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau

Fil Info

26 janv. , 14:30
Maroc-Sénégal, ça part au tribunal !
26 janv. , 14:00
Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte
26 janv. , 13:40
Accord trouvé, un buteur débarque à l'ASSE
26 janv. , 13:20
PSG : Iniesta à Paris pour 6 ME, c'est cadeau
26 janv. , 13:00
Nantes en crise, Kantari fait un choix radical
26 janv. , 12:40
OL : Tolisso est devenu une star au Brésil
26 janv. , 12:20
OM : Nwaneri, les négociations tombent à l'eau
26 janv. , 11:30
Ben Seghir prêté à Monaco pour éviter le naufrage

Derniers commentaires

OL : Tolisso est devenu une star au Brésil

Très beau contrôle dans la course sur le premier but. Beau but.

L'OM 100% d'accord avec le PSG

Quel gros bouffon arrogant.

Metz-OL : Un chien mort, une enquête est ouverte

C'est triste d'être obligé d'envoyer des forces de l'ordre pour du foot quand même. C'est lorsqu'on voit ce genre de choses qu'on se dit que l'être humain peut vraiment être con.

Angers envoie enfin Abdelli à l’OM

arrete d'abuser toi mdr

Transfert à 25 ME, l'OM fait pleurer l'Inter Milan

Ça doit être un baltrinque dans ton genre à coup sûr!!!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading