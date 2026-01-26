40 ME pour Christ Oulaï, le PSG passe à l'action !

Le PSG souhaite se renforcer au milieu de terrain et pour Luis Campos, l’enjeu est de trouver la star de demain, comme il a réussi à le faire avec Vitinha ou Joao Neves. Le club parisien a un gros coup de coeur en Turquie.

Très peu actif l’été dernier sur le marché des transferts, le Paris Saint-Germain a pris conscience que son effectif était un peu limité, notamment sur le plan quantitatif. Au milieu de terrain par exemple, les solutions à la disposition de Luis Enrique ne sont pas nombreuses, encore moins lorsque Warren Zaïre-Emery doit jouer à droite en l’absence d’Achraf Hakimi. L’une des priorités du PSG pour les mois à venir est donc de se renforcer dans l’entrejeu. Luis Campos et Luis Enrique sont toujours sur la même ligne, à savoir de faire venir des joueurs qui n’ont pas encore explosé au plus haut niveau.

Dro Fernandez au PSG... en attendant un six

Dans cette optique, Dro Fernandez a vite fait l’unanimité en interne . Le milieu offensif du Barça va apporter sa qualité technique au Paris Saint-Germain, qui souhaite aussi se renforcer avec un joueur plus défensif. A en croire les informations de Sabah en Turquie, le champion d’Europe en titre a un gros coup de coeur pour Christ Oulaï. L’international ivoirien de seulement 19 ans brille avec Trabzonspor depuis le début de la saison, et son arrivée en provenance de Bastia pour 5 millions d’euros.

Véritable révélation du championnat turc, le joueur qui compte 9 sélections avec les Elephants a déjà tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens selon le média turc. Manchester City est cité au même titre que Chelsea. Une course à la signature de Christ Oulaï que dispute également le Paris Saint-Germain. Luis Campos est déjà à pied d’oeuvre sur ce dossier puisque Sabah précise que le club de la capitale française s’est déplacé à 5 reprises du côté de Trabzonspor pour observer le joueur et prendre des renseignements sur un potentiel transfert.

Le PSG s'est déplacé pour Christ Oulaï

Idéalement, le club turc aurait aimé conserver Oulaï au moins une saison de plus, mais le plan des dirigeants de Trabzonspor est mis à rude épreuve au vu de l’identité des clubs intéressés. Le prix du milieu défensif ivoirien a été fixé à 40 millions d’euros. En cas d’offre à cette hauteur cet hiver, mais plus probablement l’été prochain, Christ Oulaï aura de fortes chances de quitter Trabzonspor. Reste à voir si le Paris Saint-Germain concrétisera son fort intérêt par une offre ferme transmise au club turc.