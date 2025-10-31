ICONSPORT_274852_0156

27 ans que le Maroc attend ça, le PSG intervient

PSG31 oct. , 18:00
parGuillaume Conte
Le PSG refuse de voir Achraf Hakimi ne pas être reconnu à sa juste valeur en Afrique. Le Marocain est le grand favori pour le titre de Ballon d'Or. 
Achraf Hakimi absent des terrains quand le PSG joue, c’est une rareté. A Lorient, le défenseur marocain a été préservé par Luis Enrique, qui lui a donné quelques jours de repos pour couper de son début de saison encore et toujours aussi incroyable. Il a aussi besoin de se faire un peu « chouchouter » après la polémique de l’été, où sa prise de parole pour revendiquer le droit de croire à sa victoire finale au Ballon d’Or n’a pas été appréciée au sein du club, où tout le monde poussait pour Ousmane Dembélé. 

Hakimi à la lutte avec Salah

C’est le lot des récompenses individuelles, qui peuvent fracturer un vestiaire également. Résultat, le Lion de l’Atlas a terminé loin au classement, et le partage des votes entre les nombreux joueurs du PSG n’a pas empêché Dembélé d’être sacré. Désormais, le club de la capitale doit aussi gérer les égos, et selon Ici Paris, Hakimi a été réconforté et assuré du soutien total de son club pour l’élection du Ballon d’Or Africain. 
Le prestige n’est pas le même, mais il s’agit d’une récompense qui a aussi pris de l’ampleur. Des joueurs comme Mohamed Salah ou Victor Osimhen peuvent en rêver, mais le Marocain est le grand favori, et le PSG n’hésitera pas à le faire savoir par le biais d’une campagne assez offensive. Pour aller chercher une récompense méritée aux yeux de Romain Beddouk. 
« On a appris qu’il était aussi nommé pour le Ballon d’Or Africain : il doit le remporter sans aucune contestation possible. J’espère qu’il sera reconnu à sa juste valeur en Afrique. À Paris il l’est, et d’ailleurs le PSG lui a accordé quelques jours de repos en plus cette semaine, le but est qu’il soit à 100% dans une semaine face au Bayern » a livré le journaliste d’Ici Paris, persuadé qu’Achraf Hakimi doit tout de même tirer les bénéfices individuels de son niveau de jeu affiché depuis des années désormais au PSG. 
Aucun Marocain n’a remporté le Ballon d’Or africain depuis Mustapha Hadji, l’ancienne gloire de Nancy et La Corogne notamment, après sa Coupe du monde mémorable en France. 
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Comme Lorient vous a respecté je suppose ? 🤣

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Ouais, je regardais aussi pour ça, c'est pas clairement énoncé mais "le club formateur de Mason Greenwood avait conservé 50% de ses droits au moment de son transfert à l’Olympique de Marseille." Le "au moment de son transfert" ouvre la porte a l'info

OM : Greenwood au cœur d’un deal à 100 millions d'euros

Vous n'allez jamais comprendre que l'om a désormais 60% de ses droits. Continuez a ecrire 50%

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ce que DONNARUMA faisait de points en plus équivaut grosso modo à ce que CHEVALIER fait de points en moins,la différence est là.

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Drogué

