20 millions pour un buteur de Ligue 1, le PSG signe

Auteur de 3 buts en Ligue 1 cette saison, Sidiki Chérif fait partie des attaquants suivis par certains grands clubs. Le PSG et l’OM ont notamment manifesté leur intérêt pour le buteur de 18 ans.

Très attentif à la progression des jeunes talents de Ligue 1, le Paris Saint-Germain ne rate rien de l’éclosion de Sidiki Chérif . A seulement 18 ans, le buteur d’Angers a démontré de grosses qualités dans certains matchs, y compris face à des gros comme contre l’Olympique de Marseille… ou le PSG. Ce n’est pas un hasard si ces deux clubs font partie des courtisans de l’avant-centre d’1m85 dans l’optique du prochain mercato estival.

En ce qui concerne Paris, cet intérêt pourrait vite se matérialiser par une prise de contact, voire même par une offre. Le club parisien n’est pas satisfait de Gonçalo Ramos et pourrait se débarrasser de l’international portugais l’été prochain. Des clubs anglais et italiens sont intéressés par le profil de l’ancien buteur du Benfica. Pour le remplacer, Sidiki Chérif coche toutes les cases de ce que recherchent Luis Campos et Luis Enrique. A en croire les informations relayées par le site Jeunes Footeux, l’attaquant angevin est très apprécié par le board parisien, à tel point que le champion d’Europe en titre réfléchirait à soumettre une offre de l’ordre de 20 millions d’euros, soit la valeur marchande du joueur.