16ME pour un prodige de 15 ans, le PSG fait une offre

Le Paris Saint-Germain prépare l'avenir et désormais la pollitique du club de la capitale est claire, il faut faire venir les meilleurs jeunes. Le PSG aurait déjà des contacts avec Eduardo Conceição, connu sous le nom de Dudu. Une merveille brésilienne de 15 ans seulement.

Les champions d'Europe ont définitivement tourné le dos aux superstars, l'époque Neymar, Mbappé, Messi n'ayant rien apporté au Paris Saint-Germain. Luis Enrique souhaite miser sur la jeunesse, l'entraîneur espagnol ayant besoin de joueurs motivés par le collectif plus que par leur propre carrière. Depuis quelques mercatos, Luis Campos applique cette décision stratégique prise par Luis Enrique, quitte à agacer parfois les supporters parisiens qui aimeraient que le conseille sportif du PSG recruter à tout-va. Ce samedi, la presse italienne révèle l'intérêt parisien pour Dudu, un jeune attaquant brésilien de 15 ans qui évolue sous le maillot du club de Palmeiras.

International U17 avec le Brésil, Dudu fait parler la poudre avec l'équipe des jeunes de Palmeiras puisque la saison passée, il a rendu une feuille de statistiques impressionnante avec 20 buts et 15 passes décisives. Au Brésil, certains comparent même le jeune joueur de 15 ans à un certain Vinicius Jr, du moins concernant son style de jeu, et pas son comportement. Selon la presse sud-américaine, plusieurs clubs suivent déjà de très près les performances de Dudu, et une offre de 16 millions d'euros venue d'Europe aurait été refusée, Palmeiras voulant vite négocier avec le joueur qui fêtera ses 16 ans en décembre prochain une clause libératoire à 100 millions d'euros.

Le PSG en concurrence avec Madrid et Man City

Outre le Paris Saint-Germain, Simone Lorini, journaliste de TMW, révèle que le Real Madrid et Manchester City suivent également de près celui qui est considéré comme le nouveau petit prodige du football brésilien. Et si Palmeiras a refusé une offre à 16 millions d'euros, il se pourrait que le club brésilien soit une nouvelle fois attaqué dans les mois qui viennent, Dudu étant un joueur clairement promis à un avenir radieux. Pour le PSG, rien n'est donc fait, mais les champions d'Europe sont forcément très attentifs à un joueur aussi jeune et aussi talentueux.