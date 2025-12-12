110 millions d’euros, Liverpool frappe au PSG

Pour remplacer un Mohamed Salah qui part au clash avec les Reds, Liverpool regarde du côté du PSG pour faire une offre historique. Et convaincre Barcola de venir ?

Les derniers jours de Mohamed Salah sont comptés. Vexé d’être mis sur le banc par son entraineur dans cette période difficile pour Liverpool, l’Egyptien a pris la parole et a fait savoir le fond de sa pensée. Cela n’a pas plu à Arne Slot et à tout le club anglais, qui réfléchit même à le libérer plus tôt que prévu pour l’envoyer à la Coupe d’Afrique des Nations et s’éviter une présence pesante.

Salah et Liverpool, ça se termine mal

La fin de l’aventure de Mohamed Salah se dessine, sur une mauvaise note. Et Liverpool a déjà prévenu, malgré un été précédent avec des dépenses records, il avait toujours les moyens de dépenser pour se renforcer cet hiver ou l’été prochain. Résultat, selon CaughtOffside, « Liverpool travaille sur la venue d’un joueur de classe mondiale » pour remplacer le Pharaon.

Et ce joueur, c’est Bradley Barcola, qui n’a pas prolongé au PSG et se montre déçu de son statut et des critiques à son égard ces derniers mois. Même s’il est très utilisé, l’ancien lyonnais sait que cela est aussi dû aux nombreuses blessures dans l’effectif de Luis Enrique. L’idée de changer de statut et de signer à Liverpool en fin de saison ne lui déplairait pas.

Et le PSG ne serait pas forcément perdant, notamment sur le plan financier. Car il est question d’une offre copieuse pour un international français, à hauteur de 110 millions d’euros environ. De quoi permettre à Paris de plus que doubler la mise par rapport à son investissement à Lyon en 2023, lui qui avait été acheté pour 45 millions d’euros.

Une grande manoeuvre donc, dans un dossier où beaucoup de choses peuvent se passer. Mais Liverpool cherche clairement un remplaçant pour Mohamed Salah, dont les jours sont comptés chez les Reds. Et le club de la Mersey cible chez l’un de ses bourreaux de la campagne de Ligue des Champions précédente.