Corentin Tolisso

TV : OL - Le Havre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 112 déc. , 6:30
parAlexis Rose
Après avoir fait le boulot en Europa League jeudi, l’Olympique Lyonnais va tenter de retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 face au Havre.

Quelle heure pour OL - Le Havre ?

La semaine passée, le club rhodanien chutait de très haut à Lorient dans un match bourbier de L1 (0-1). Un revers qui a fait mal à la tête des Gones, désormais un peu éloignés dans la course au podium. C’est donc avec l’ambition de rester au contact des équipes de tête que l’OL va affronter Le Havre ce dimanche 14 décembre à 15h00 au Groupama Stadium. L’arbitre sera Jérôme Brisard.

Sur quelle chaîne suivre OL - Le Havre ?

Comme la plupart des matchs de cette 16e et dernière journée de L1 avant la fin de l’année civile, ce match entre l’OL et le HAC sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+.

Les compos probables de OL - Le Havre : 

Pratiquement qualifié en Europa League, Lyon doit tout mettre dans ce dernier match de L1 de 2025, et avant d’affronter les amateurs de Saint-Cyr en Coupe de France dans une semaine. Cinquième du classement, avec cinq points de retard sur l’OM et le podium, Lyon se doit de faire un bon résultat devant son public contre Le Havre pour rester dans la roue des leaders. Pour cela, Paulo Fonseca composera sans Fofana, Kluivert, Maitland Niles, Mangala, Nuamah ou Tessmann.

L1 : L'OL coule chez les MerlusL1 : L'OL coule chez les Merlus
La compo probable de l’OL : Greif - Mata, Niakhaté, Tagliafico, Abner - Morton, De Carvalho - Sulc, Tolisso, Moreira - Satriano.
Premier non-relégable du championnat avec trois points d’avance sur Auxerre, le HAC se doit de prendre des points pour ne pas risquer de passer les fêtes de fin d’année dans la zone rouge. Mais pour cela, il faudra faire un bon résultat à Lyon. Pas simple pour une équipe qui n’a gagné que trois fois depuis le début de la saison… Lors de cette rencontre, Didier Digard sera privé de Delaine, Pizarro ou Touré.
La compo probable du Havre : Diaw - Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui - Ebonog, Seko, Ndiaye - Samatta, Kyeremeh, Soumaré.

Ligue 1

14 décembre 2025 à 15:00
Olympique Lyonnais
15:00
Le Havre
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

