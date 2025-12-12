TV : OL - Le Havre, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tottenham et West Ham ? Lol, ça ne vaut pas plus comme commentaire. Barcelone ? Ils en chient pour sortir 30M... Le prix demandé par Longoria risque de trier singulièrement les prétendants
Pret payant avec prise en charge du salaire qui reste a Madrid et c'est gagné. Pas bien difficile
tu les as vu joué? c est nul.... y a que dalle
y a quoi comme equipe qui tourne ou qui joue au foot? dis nous
Ce qui est certain ou presque c'est que l'arrivée d' Endrick est plus que compromise avec cet encadrement de la masse salariale..
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
De nombreux talents. Deux équipes joueuses. Deux entraîneurs ambitieux 🍿 Ne manquez pas @OL ⚡️ @HAC_Foot, dimanche à 15h uniquement sur L1+ 👉 bit.ly/Abonnements_Li…