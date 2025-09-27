100 millions d'euros pour Zaïre-Emery, le PSG craque

Warren Zaïre-Emery est en difficulté avec le PSG, à tel point que le club parisien n’est plus fermé à un départ de son international français. Son prix risque néanmoins de refroidir les courtisans du milieu de terrain de 19 ans.

Mascotte du Paris Saint-Germain il y a un an et demi, Warren Zaïre-Emery est depuis en grosse difficulté. Relégué sur le banc par le trio formé par Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz, l’international français ne parvient plus à être performant lorsque Luis Enrique fait appel à lui. Dernier exemple en date, le match très moyen livré par l’international tricolore sur la pelouse de Marseille lundi lors du Classique en clôture de la 5e journée de Ligue 1. Pour Warren Zaïre-Emery, il est grand temps de se remettre à l’endroit car le PSG risque de perdre patience à un moment ou à un autre.

Selon les informations relayées par TeamTalk , un départ du milieu de terrain de 19 ans l’été prochain n’est d’ailleurs pas à exclure. Et pour cause, Paris souhaite se renforcer dans l’entrejeu et s’il ne revient pas à son meilleur niveau, Zaïre-Emery pourrait être sacrifié. Le média britannique nous apprend que Manchester City suit de près la situation du joueur parisien, sans en faire une priorité absolue pour le moment. Le club entraîné par Pep Guardiola risque néanmoins d’être refroidi par le montant réclamé par le PSG.

Zaïre-Emery ouvert à un départ

Aussi fou que cela puisse paraître, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ne souhaitent pas négocier un départ de « WZE » pour moins… de 100 millions d’euros. A un tel prix, on imagine qu’aucun gros club européen ne se positionnera. Cela serait en tout cas étonnant au vu des performances décevantes du joueur ces derniers mois. Warren Zaïre-Emery serait de son côté ouvert à un départ de son club formateur, malgré un salaire imposant au PSG et un contrat qui court jusqu’en 2029. Reste maintenant à voir si des offres arriveront sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi l’été prochain et si oui, à quelle hauteur de prix. Mais un départ du Titi formé dans la capitale n’est aujourd’hui plus impossible.