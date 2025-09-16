marquinhos et le psg depart programme iconsport 258884 0114 392316
Marquinhos

« J’ai eu quelques offres du Barça et de l’Angleterre », le taulier du PSG l'avoue

PSG16 sept. , 20:00
parQuentin Mallet
Légende vivante du Paris Saint-Germain, club avec lequel il a désormais tout remporté, Marquinhos aurait toutefois pu connaître une histoire complètement différente. Dans une récente interview, il révèle être passé proche de quitter le club en 2014.
En fin de saison dernière, les larmes de Marquinhos portant la tant convoitée Coupe aux grandes oreilles avaient ému toute la sphère parisienne et au-delà. Depuis son arrivée en 2013, le défenseur brésilien a connu toutes les déceptions possibles en Ligue des champions avant d'enfin remporter le Graal avec le PSG en mai dernier. Un sacre qu'il aurait bien pu ne pas connaître, du moins sous les couleurs parisiennes, s'il avait quitté le club de la capitale. Une situation qui aurait pu arriver si l'on en croit ses propres dires dans une interview accordée au Parisien.

Marquinhos a failli quitter le PSG... en 2014

« Est-ce que j'ai déjà failli quitter le PSG pour signer dans un autre club ? Après la deuxième ou troisième saison (en 2014), je n’étais pas encore un titulaire, j’ai eu quelques offres du Barça et de l’Angleterre je crois, qui m’ont fait réfléchir », a lancé Marquinhos, indiquant qu'il a reçu, à plusieurs reprises, des offres intéressantes venues de grands clubs européens.
« J’ai de tellement bons rapports avec Nasser que si je venais à partir un jour, cela se passerait dans les meilleures conditions »
- Marquinhos
« J’en ai discuté avec le président et le coach de l’époque, Laurent Blanc. Ils m’ont rassuré, ils m’ont montré à quel point ils comptaient sur moi. Je suis resté et depuis, on n’en a plus jamais parlé. J’ai de tellement bons rapports avec Nasser que si je venais à partir un jour, cela se passerait dans les meilleures conditions », a finalement conclu le défenseur central de 31 ans. Tandis qu'il est le joueur qui compte le plus de matchs disputés de l'histoire du Paris Saint-Germain, Marquinhos a entamé cet été une treizième saison sous les couleurs de son club d'adoption. Et il a encore une belle marge devant lui vu son âge.
