ICONSPORT_276170_0082

« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique

PSG05 nov. , 11:20
parNathan Hanini
0
Pour la troisième fois consécutive, le Paris Saint-Germain s’est incliné contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Outre la défaite, l’autre mauvaise nouvelle pour Luis Enrique reste le plan physique. Le club de la capitale a perdu deux éléments.
Le Bayern Munich enchaîne une seizième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les hommes de Vincent Kompany se sont imposés 2-1 au terme d’un match intense. Après une première période réussie, les Bavarois ont dû défendre à 10 lors du second acte. Un carton rouge concédé par Luis Diaz. De son côté, le Paris Saint-Germain perd Achraf Hakimi mais également Ousmane Dembélé. Le ballon d’Or 2025 est sorti après 25 minutes de jeu à cause d’une blessure. La nature de cette dernière n’est pas encore connue à quelques jours de la trêve internationale. Cependant, certains observateurs ne comprennent pas la gestion de Luis Enrique sur ce cas.

Le staff des Bleus en colère ?

Pour rappel, l’international français a fini la rencontre de Ligue 1 face à Nice grimaçant. Le ballon d’Or se plaignait d’une douleur à l’ischio. Déjà embêté par cette blessure en début de saison, le PSG espère que Dembélé n’a pas rechuté. Au mois de septembre, cette blessure avait créé un premier conflit entre le staff parisien et celui de l’équipe de France. Avec cette prise de risque, certains observateurs critiquent le choix de Luis Enrique. « C’est bien la peine de donner des leçons au staff de l’équipe de France pour gérer l’attaquant de la même manière, et être contraint de le sortir de la même manière, au bout d’une demi-heure », écrit Vincent Duluc dans le journal l’Equipe. Pour rappel, Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour la trêve de novembre ce jeudi. Cependant en conférence de presse, Luis Enrique a affirmé que cette blessure n’avait rien à voir avec celle à l’ischio. Le verdict sera connu dans les prochaines heures. 
O. Dembélé

O. Dembélé

FranceFrance Âge 28 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs7
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_271688_0051
ASSE

ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?

ICONSPORT_274910_0073
OM

OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises

ICONSPORT_275905_0009
OL

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

Fil Info

11:40
ASSE : Stassin finalement vendu en Premier League ?
11:20
OM : le groupe dévoilé pour le match face à l'Atalanta avec des surprises
11:00
L'OL convoite un joueur totalement « fou »
10:30
Mbappé reçoit un zéro historique après Liverpool-Madrid
10:00
L'OL offre un superbe cadeau à Didier Deschamps
9:40
OM : Les Marseillais taclent violemment Di Meco
9:20
PSG : Barcola au bord de la rupture lui aussi ?
9:00
ASSE-OL : Prison et interdiction de stade pour les lanceurs de pièces

Derniers commentaires

L'OL convoite un joueur totalement « fou »

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age

Le PSG lance son mercato d'urgence, Upamenaco dans le viseur !

rage en silence

Le PSG perd trois points et deux joueurs !

ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus

PSG : Les trois bourdes de Luis Enrique

Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.

PSG : Ousmane Dembélé sort sur blessure

Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
O. Marseille
2211713251114
3
Lens
221171317107
4
LOSC Lille
2011623231310
5
Monaco
201162323176
6
O. Lyonnais
201162316124
7
Strasbourg
191161422166
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
151143417152
10
Rennes
151136218171
11
Paris
14114251820-2
12
Le Havre
13113441216-4
13
Brest
10112451418-4
14
Angers SCO
1011245815-7
15
Nantes
9112361017-7
16
Lorient
9112361325-12
17
Metz
8112271026-16
18
Auxerre
711218717-10

Loading