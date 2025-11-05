« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique

A 19 ans 136 match 37 buts 4 assits 6.286' de jeu soit 46 min en moyenne par match .. ce qui fait des stats plutot correct vu son age
rage en silence
ca doit etre ca tocard que tu es deja je soutien les clubs francais en europe! mais juste faut etre objectif la premiere mi temps le bayern etait largement au dessus
Oui comme les Strasbourgeois avec le rouge sur Fofana. Pourtant Parisiens et Marseillais de ce forum était du même avis. Maintenant que cela arrive sur un de vos joueurs vous pleurez.
Je disais qu'il demarrerait le match .L.E l'a aligné et il est sorti sur blessure .S'il l'avait fait rentrer en cours de match on aurait eu 2 remplaçants d'utilises. Dembelé a du dire à L.E que tout allait bien mais hélas il s'est reblessé.On est poursuivis par la malchance
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|24
|11
|7
|3
|1
|21
|9
|12
|22
|11
|7
|1
|3
|25
|11
|14
|22
|11
|7
|1
|3
|17
|10
|7
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|13
|10
|20
|11
|6
|2
|3
|23
|17
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|12
|4
|19
|11
|6
|1
|4
|22
|16
|6
|17
|11
|5
|2
|4
|16
|16
|0
|15
|11
|4
|3
|4
|17
|15
|2
|15
|11
|3
|6
|2
|18
|17
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|20
|-2
|13
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|14
|18
|-4
|10
|11
|2
|4
|5
|8
|15
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|17
|-7
|9
|11
|2
|3
|6
|13
|25
|-12
|8
|11
|2
|2
|7
|10
|26
|-16
|7
|11
|2
|1
|8
|7
|17
|-10
Loading
🚨🚨 𝗔̀ 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡𝗦 𝗘𝗫𝗔𝗠𝗘𝗡𝗦 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗔𝗖𝗛𝗥𝗔𝗙 𝗛𝗔𝗞𝗜𝗠𝗜 🇲🇦 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗙𝗢𝗥𝗙𝗔𝗜𝗧 𝟯 𝗔̀ 𝟱 𝗦𝗘𝗠𝗔𝗜𝗡𝗘𝗦 !!! 🤕 Pour Dembélé 🇫🇷, 𝗶𝗹 𝘀’𝗮𝗴𝗶𝗿𝗮𝗶𝘁 𝗱’𝘂𝗻 𝗰𝗼𝘂𝗽 𝗮𝘂 𝗺𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁 𝗲𝘁 𝗻𝗼𝗻 𝗱’𝘂𝗻𝗲