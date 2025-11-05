« C’est bien la peine de donner des leçons à Deschamps » : Vincent Duluc allume Luis Enrique

Pour la troisième fois consécutive, le Paris Saint-Germain s’est incliné contre le Bayern Munich au Parc des Princes. Outre la défaite, l’autre mauvaise nouvelle pour Luis Enrique reste le plan physique. Le club de la capitale a perdu deux éléments.

Le Bayern Munich enchaîne une seizième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Les hommes de Vincent Kompany se sont imposés 2-1 au terme d’un match intense. Après une première période réussie, les Bavarois ont dû défendre à 10 lors du second acte. Un carton rouge concédé par Luis Diaz. De son côté, le Paris Saint-Germain perd Achraf Hakimi mais également Ousmane Dembélé. Le ballon d’Or 2025 est sorti après 25 minutes de jeu à cause d’une blessure. La nature de cette dernière n’est pas encore connue à quelques jours de la trêve internationale. Cependant, certains observateurs ne comprennent pas la gestion de Luis Enrique sur ce cas.

Le staff des Bleus en colère ?

Pour rappel, l’international français a fini la rencontre de Ligue 1 face à Nice grimaçant. Le ballon d’Or se plaignait d’une douleur à l’ischio. Déjà embêté par cette blessure en début de saison, le PSG espère que Dembélé n’a pas rechuté. Au mois de septembre, cette blessure avait créé un premier conflit entre le staff parisien et celui de l’équipe de France. Avec cette prise de risque, certains observateurs critiquent le choix de Luis Enrique. « C’est bien la peine de donner des leçons au staff de l’équipe de France pour gérer l’attaquant de la même manière, et être contraint de le sortir de la même manière, au bout d’une demi-heure », écrit Vincent Duluc dans le journal l’Equipe. Pour rappel, Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour la trêve de novembre ce jeudi. Cependant en conférence de presse, Luis Enrique a affirmé que cette blessure n’avait rien à voir avec celle à l’ischio. Le verdict sera connu dans les prochaines heures.