Pronostic ‍: La France sort l’Espagne, le bon plan à 395 euros

Par Guillaume Conte

La France, qui a déjà joué les Pays-Bas, l’Autriche, la Pologne, la Belgique et le Portugal, va encore monter en puissance en affrontant l’Espagne ce mardi soir.

Une place en finale se joue et les Bleus misent surtout sur leur énorme solidité pour aller atteindre leurs objectifs. Face à l’Espagne, ce sera toutefois une autre musique puisque la Roja dispose de la meilleure attaque de l’Euro, mais la formation ibérique aura des absences de marque en défense, avec Le Normand et Carvajal, en plus de Pedri au milieu.

De quoi rêver d’un match plus débridé, alors que Didier Deschamps cherche encore la bonne carburation devant. C’est une possibilité qui peut vous permettre de vivre une très belle fin d’Euro avec notre partenaire Winamax, qui vous propose en « My Match », le pari misant sur une qualification de la France, avec les deux équipes qui marquent un but au minimum. Le tout avec une cote à 3,95. Un rendement intéressant, mais qui est doublé avec l’offre de notre partenaire pour toute inscription via les liens de Foot01. En effet, Winamax double votre premier dépôt jusqu’à 100 euros. Si vous décidez de miser 50 euros sur ce pari, vous pouvez gagner 197,50 euros en cas de succès. Mais avec l’offre du premier dépôt doublé, c’est 395 euros qui peuvent atterrir dans votre poche si le scénario se réalise. De quoi vivre un début d’été enfin ensoleillé.

L’offre est simple, si vous vous inscrivez sur Winamax grâce à Foot01, votre premier dépôt est doublé jusqu’à 100 euros. Cela signifie que si vous décidez de déposer 100 euros sur votre compte, sans forcément jouer la totalité tout de suite, vous vous retrouverez avec 100 euros de paris possibles supplémentaires, soit 200 euros. Pour en profiter il suffit de cliquer sur le lien ICI, vous inscrire, et miser afin de voir votre premier dépôt être doublé jusqu’à 100 euros. Le premier pari doit être déposé dans les 30 jours suivant le dépôt. L'offre de bienvenue est déclenchée lors de votre dépôt.

Découvrez également des centaines de paris sportifs sur le site de Winamax, avec le meilleur buteur de l'Euro à trouver, l’affiche de la finale qui vous permet de remporter au minimum 20 fois votre mise, ou bien le vainqueur de chaque groupe. Pour vous inscrire sur Winamax via Foot01 et bénéficier de cette offre de bienvenue, cliquez ICI.

Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.

N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».