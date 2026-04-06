Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous

OM : Habib Beye humilié

Défaite ok. A-t-on été dominé ? Non. Méritions-nous d'égaliser ? Pour moi oui. Et si on ne perd pas hier soir, cet article n'existe sans doute pas. L'équipe était cohérente. Ce n'est pas lui qui s'est chié sur le 2e but, c'est Pavard. Que peut-il faire devant la finesse du but de Balogun ? Y'en a marre aussi de vouloir toujours tout détruire. À un moment va falloir de la continuité.