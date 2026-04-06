ICONSPORT_254482_0097

Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous

Paris Sportifs06 avr. , 19:40
parGuillaume Conte
0
Le PSG affronte Liverpool ce mercredi soir, avec le statut de favori pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions.
Impressionnant face à Chelsea, désormais bien en tête de la Ligue 1, le PSG marche sur l’eau en ce printemps. Liverpool, déjà victime des Parisiens la saison dernière, se présente diminué au Parc des Princes pour le match de ce mercredi. Ce sera en effet sans Alisson dans les buts notamment. Le Paris SG est le grand favori de cette rencontre, mais si vous souhaitez découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque avec vos économies, Foot01 et son partenaire Winamax vous proposent un plan infaillible.

Des buts à PSG-Liverpool, une aubaine pour vous

En effet, Foot01 et Winamax continuent de vous proposer une offre exceptionnelle, dans le but de découvrir le monde des paris sportifs sans prendre le moindre risque. Une proposition impossible à refuser puisque, si vous vous inscrivez à travers les liens de cet article, vous bénéficiez de l’offre de bienvenue imbattable. Winamax propose en effet une offre où vous ne pouvez tout simplement pas être perdant.
Affiliation_350x200
Pour ceux qui s’inscrivent en cliquant sur les liens de cet article, le premier pari est remboursé s’il est perdant, et cela jusqu’à 100 euros de misés. C’est le montant maximum autorisé par la loi française et le remboursement ne se fait pas en argent à miser ou en argent virtuel, mais bien en cash chez Winamax. Cela vaut bien sûr pour ceux qui veulent miser moins, même un pari à 20 euros est remboursé intégralement s’il est perdant. Seule condition, s'inscrire sur le site de paris sportifs pour la première fois à travers les liens de cet article et parier. Cliquer ICI pour vous inscrire.
Pour ce quart de finale aller face à Liverpool, au Parc des Princes, Winamax vous propose de combiner un pari avec la victoire du PSG et le fait que les deux équipes marquent un but au cours de cette rencontre. Le PSG et Liverpool ont l'habitude des matchs avec beaucoup de buts, mais la cote est tout de même de 2,55. Ainsi, avec une mise de 60 euros, cela fait un gain potentiel de 153 euros. Une mise importante certes, mais qui se retrouvera sur votre compte bancaire si ce premier pari n'est pas gagnant. Winamax vous rembourse intégralement le montant de votre mise. En cash.
affiliation 600x200
Des centaines de paris sportifs, sur le score exact, les buteurs, le score à la mi-temps ou l’équipe qui marquera le premier but, sont possibles avec Winamax sur ce match et toutes les rencontres de football des jours à venir.
Les cotes sont soumises à variation et peuvent évoluer.
N'oubliez pas. « Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé) ».
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_052819_0070
PSG

« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise

ICONSPORT_282664_0006
ASSE

ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé

ICONSPORT_254482_0123
Ligue des Champions

PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?

ICONSPORT_360649_0016
PSG

PSG : Liverpool apprend une nouvelle démoralisante à Paris

Fil Info

06 avr. , 21:30
« Ça va être une boucherie » : Le PSG le terrorise
06 avr. , 21:00
ASSE : Il ne parlait pas français, son départ a tout changé
06 avr. , 20:40
PSG-Liverpool, à quelle heure et sur quelle chaine ?
06 avr. , 20:30
PSG : Liverpool apprend une nouvelle démoralisante à Paris
06 avr. , 20:05
L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu
06 avr. , 19:45
Lorient : Pantaloni partira en fin de saison
06 avr. , 19:20
CAN 2025 : Le Sénégal reçoit du courrier, la réponse est foudroyante
06 avr. , 19:00
OM : Habib Beye humilié
06 avr. , 18:30
PSG : De Jong poussé vers Paris

Derniers commentaires

OM, Lens, Rennes… Un Lorientais affole la Ligue 1

Que Marseille lui foute la paix, ce gamin a une carrière de footballeur à mener.

OM : Habib Beye humilié

Défaite ok. A-t-on été dominé ? Non. Méritions-nous d'égaliser ? Pour moi oui. Et si on ne perd pas hier soir, cet article n'existe sans doute pas. L'équipe était cohérente. Ce n'est pas lui qui s'est chié sur le 2e but, c'est Pavard. Que peut-il faire devant la finesse du but de Balogun ? Y'en a marre aussi de vouloir toujours tout détruire. À un moment va falloir de la continuité.

PSG : De Jong poussé vers Paris

Il a préféré le Barca à paris et.maintenant qu’il est viré il demande à venir voilà c’est comme ça.

L'Europe ou l'enfer, l'OL est prévenu

OL a joué tous les matchs de l'aller en surrégime et depuis les matchs retours et malgré le prêt du brésilien ils sont cuits après 70 mn de chaque début de matchb

L'OL accusé d'avoir détruit Sulc en le titularisant

c'est ce que je disais hier .. le mec rentre de blessure fait 2 matchs puis 200min en selection et ..... est titulaire .. y avait rien de mieux pour le detruire l'art et la maniere de fonseca de tuer son effectif

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading