Code promo 1xbet BSCMAX en Afrique valide en 2025

Le code promo 1xbet est BSCMAX en septembre 2025. Saisissez le code promotionnel et bénéficiez d'un bonus de 200 % sur votre premier dépôt, avec jusqu'à 200 € de bonus

L’opérateur 1xbet n’est pas autorisé ni agréé par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ) en France. Ce contenu est fourni uniquement à titre informatif et ne constitue en aucun cas une incitation à jouer sur des plateformes non réglementées.

Quels bonus peut-on débloquer avec le code promo 1xbet ?

1xbet propose un vaste choix de promotions sur le sport et le casino en ligne. Découvrez les offres que vous pouvez déverrouiller avec le code promo 1xbet

Offres 1xbet Description du bonus Code promo 1xbet 2025 Bonus paris sportifs ⚽️ Jusqu'à 200 € de bonus en freebets BSCMAX Bonus Casino 🎰 Jusqu'à 1 500 € de bonus + 150 free spins BSCMAX Vendredi Chanceux ☘️ 300 € sur votre versement le vendredi BSCMAX Mercredi, doublons les gains 🚀 300 € sur votre dépôt le mercredi BSCMAX Remboursement WaveMoney 🔙 10 % de cashback sur vos versements via WaveMoney BSCMAX

Comment débloquer le bonus 1xbet en Afrique ?

Pour créer un compte sur 1xbet et débloquer le bonus 1xbet en Afrique, suivez ces étapes détaillées :

Accédez au site officiel de 1xbet. Insérez le code promo BSCMAX. Dans votre espace ("Mon profil"), complétez toutes vos informations personnelles et cochez l'option "Participer aux offres bonus". Réalisez un premier versement d'un montant minimum de 1 € (ou l'équivalent dans votre monnaie). Le bonus sera automatiquement ajouté sur votre compte, à condition que vos données soient complètes et que votre numéro de téléphone soit confirmé.

Bonus 1xbet paris sportifs BSCMAX : jusqu'à 200 € de bonus

Avec le code promo 1xbet BSCMAX, votre premier versement chez 1xbet est triplé automatiquement pour vos paris sportifs. Vous obtenez un bonus de 200 %, plafonné à 200 €, crédité dès votre inscription.

Le bonus est versé automatiquement une fois ces conditions remplies. Cependant, il ne devient retirable qu'après avoir rempli l'exigence de mise suivante :

Miser 12 fois le montant du bonus sur des paris combinés.

Chaque pari combiné doit comporter au moins 3 sélections avec une cote minimale de 2.10.

Si les conditions ne sont pas respectées, les gains et le bonus peuvent être annulés.

Bonus 1xbet casino BSCMAX : jusqu'à 1 500 € + 150 free spins offerts

1xbet propose un bonus de bienvenue progressif sur le casino pouvant atteindre 1 500 € au total, accompagné de 150 free spins. Ce bonus 1xbet est réparti sur vos quatre premiers versements, chacun avec un pourcentage de bonus et un nombre croissant de tours gratuits :

1er dépôt : Dépôt minimum de 6 500 XOF (300€) pour un bonus de 100% jusqu'à 200 000 XOF + 30 tours gratuits (FS) sur Reliquary of Ra.

2e dépôt : Dépôt minimum de 10 000 XOF (370€) pour un bonus de 50% jusqu'à 240 000 XOF + 35 tours gratuits (FS) sur Reliquary of Ra.

3e dépôt : Dépôt minimum de 10 000 XOF (400€) pour un bonus de 25% jusqu'à 260 000 XOF + 40 tours gratuits (FS) sur Juicy Fruits 27 Ways.

4e dépôt : Dépôt minimum de 10 000 XOF (430€) pour un bonus de 25% jusqu'à 300 000 XOF + 45 tours gratuits (FS) sur Rich of the Mermaid.

Pour débloquer le bonus de bienvenue sur le casino, il faut :

Effectuer un dépôt minimum de 10 €.

Rejouer au minimum 35 fois le montant du bonus.

Valider les conditions en 7 jours.

Nb : Les free spins sont attribués sur des machines à sous spécifiques : Reliquary of Ra, Juicy Fruits 27 Ways, Rich of the Mermaid Hold and Spin.

S’inscrire sur 1xbet avec le code promo BSCMAX

Quelles sont les promotions sur 1xbet actuellement ?

Retrouvez l’ensemble des promotions sur 1xbet en Afrique en septembre 2025.

Tournoi quotidien 1xGames

Jouez à vos jeux favoris de la section 1xGames et accumulez des points. Le montant de vos mises détermine le nombre de points que vous gagnez, vous permettant d'obtenir des paris gratuits etdes cadeaux.

Les jeux suivants sont exclus de la promotion : Bet Claw, Lucky Hammer, PF Poker Light, Derby Racing, Roulette, Spin and Win, African Roulette, Crown & Anchor, Respin Slot, Crash.

1xCrypto Express

Déposez des fonds avec plus de 40 cryptomonnaies différentes et profitez de la simplicité et de la rapidité des transactions.

Sélectionnez la méthode : Rendez-vous dans la section « Dépôt » et choisissez votre crypto préférée.

Effectuez le transfert : Copiez l'adresse fournie ou scannez le QR code via votre portefeuille crypto, puis envoyez le montant souhaité.

Profitez : Les fonds sont généralement crédités sur votre compte 1xbet en quelques minutes, une fois les confirmations requises par la blockchain reçues.

Football sans but

Placez un pari sur le résultat d’un match de football et si la première mi-temps se termine sur un score de 0-0, 1xbet vous rembourse votre mise jusqu'à 13 110 XOF.

L'offre s'applique au premier pari simple (Victoire 1 ou Victoire 2) placé sur un match éligible, après le début de la promotion et avant le coup d'envoi.

Cashback sur la Copa Libertadores

Participez à cette offre exclusive sur les matchs de la Copa Libertadores. Inscrivez-vous, connectez-vous, et activez la promotion sur la page dédiée.

Misez : Placez des paris d'au moins 2 804 XOF sur les matchs de la Copa Libertadores.

Recevez votre cashback : Chaque semaine, 15 % de vos mises vous sont remboursées sous forme de pari gratuit. Plus vous pariez, plus votre cashback est important !

Parier sur 1xbet avec notre code promo exclusif

Dans quels pays d'Afrique le code promo 1xbet est disponible en septembre 2025 ?

En 2025, le code promo 1xbet BSCMAX vous permet de décrocher un bonus de 200 % jusqu'à 200 €, ou l'équivalent local dans votre devise.

Pays Bonus Code Promo 1xbet Bénin 🇧🇯 200% jusqu'à 130 000 XOF BSCMAX Burkina Faso 🇧🇫 200% jusqu'à 78 000 XOF BSCMAX Cameroun 🇨🇲 200% jusqu'à 130 000 XAF BSCMAX Côte d'Ivoire 🇨🇮 200% jusqu'à 130 000 XOF BSCMAX Maroc 🇲🇦 200% jusqu'à 2000 MAD BSCMAX Sénégal 🇸🇳 200% jusqu'à 130 000 XOF BSCMAX Afrique 🌍 200% jusqu'à 130 € BSCMAX

Pourquoi utiliser le meilleur code promo 1xbet BSCMAX ?

Le code promo BSCMAX est un véritable levier pour augmenter votre solde de jeu dès votre inscription. Il permet :

De tripler votre premier versement (grâce à un bonus de 200 %).

D'accéder à un éventail plus large de paris dès le départ.

D'explorer les sections "sport" et "casino" avec un capital renforcé.

Le code promotionnel 1xbet fonctionne dans toute l'Afrique francophone et vous donne droit à un bonus exclusif et boosté, bien supérieur aux offres classiques de nombreux concurrents.

Existe-t-il un code promo 1xbet sans dépôt en Afrique ?

En ce moment, il n'y a pas de code promo 1xbet sans dépôt disponible en Afrique.

L'offre principale et la plus avantageuse de 1xbet reste son bonus sur le premier dépôt. En utilisant le code promo BSCMAX, vous bénéficiez d'une offre de bienvenue généreuse, ce qui vous permet d'augmenter considérablement votre capital de départ. C'est actuellement la meilleure option pour maximiser votre solde de jeu.

Notre avis final sur le code promo 1xbet en 2025

Le code promo 1xbet est une excellente opportunité pour ceux qui veulent maximiser leur premier dépôt, c’est l’un des meilleurs bookmakers en Afrique.

Avantages Inconvénients ✅Accès à des offres exclusives (freebets, free spins) ❌ Conditions de mise strictes pour débloquer le bonus ✅ Plus de fonds pour jouer avec le même dépôt ❌ Validité du bonus limitée dans le temps ✅ Simplicité d'activation ❌ Restrictions sur certains jeux ou cotes.

FAQ code promo 1xbet 2025

Quel est le code promo 1xbet en septembre 2025 ?

Le code promo 1xbet est BSCMAX. Il est valide en septembre 2025.

Comment utiliser le code promo 1xbet en septembre 2025 ?

Tapez le code promo BSCMAX dans le champ dédié lors de votre inscription. Vous serez alors automatiquement éligible au bonus de bienvenue.

Peut-on utiliser un code promo 1xbet lorsqu'on possède déjà un compte ?

Non, le code promo 1xbet BSCMAX s'adresse uniquement aux nouveaux utilisateurs.

Comment convertir en cash le bonus du code promo 1xbet ?

Pour retirer votre bonus, saisissez d'abord le code BSCMAX lors de l'inscription. Effectuez ensuite votre premier versement. Le bonus sera crédité en freebets pour les paris sportifs ou en freebets et tours gratuits pour le casino.

Comment faire pour avoir un code promo 1xbet ?

Inscrivez-vous sur 1xbet, entrez le code BSCMAX, déposez dès 600 XOF et recevez automatiquement votre bonus de bienvenue sur paris sportifs ou casino.

Peut-on utiliser plusieurs codes promo 1xbet ?

Non, un seul code promo peut être utilisé par compte. Le code BSCMAX étant le plus généreux, il est recommandé de l'utiliser dès l'inscription.