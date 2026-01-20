Young Boys-OL, Canal+ va inventer la radio à la télé

L’OL se déplacera à Berne jeudi en Ligue Europa afin d’y affronter les Young Boys. Une rencontre qui ne sera malheureusement pas diffusée en France…

L’ Olympique Lyonnais va très bien depuis quelques semaines, notamment en Ligue Europa. Les Gones occupent actuellement la première place du classement de la compétition et se rendront à Berne jeudi avec une grande confiance. Les hommes de Paulo Fonseca voudront avant tout poursuivre leur belle série, tout en faisant également tourner l’effectif. Cette rencontre en Suisse pourrait ainsi permettre à certains joueurs de s’exprimer sans trop de pression. La raison ? Il sera en effet très difficile de pouvoir regarder le match.

Canal+ va innover pour diffuser l'OL

En raison de son sponsor maillot, dont la publicité est interdite en France, les matchs des Young Boys ne peuvent pas être diffusés par un média hexagonal. Pour rappel, ce fameux sponsor est un service d’investissement proposant des produits financiers classés à très haut risque.

Afin de permettre aux supporters de l’Olympique Lyonnais de suivre malgré tout de près ou de loin cette rencontre, Canal+, diffuseur de la Ligue Europa, va trouver une solution alternative. Comme le rapporte L’Équipe, la chaîne prévoit en effet de commenter le match sans images, en s’appuyant sur des infographies et des statistiques. La chaine cryptée avait pensé à flouter le sponsor pendant le match, mais même avec l'aide de l'IA, ce n'était pas une réussite garantie à 100 %. Ce sera le cas sur les extraits d'après-match.

Cette rencontre sera commentée par Salim Dib et Grégory Sertic. Elle sera proposée sur Canal+ Live 10 ainsi que sur les plateformes sociales de la chaîne. À noter qu’un résumé sera disponible après la rencontre dans l’émission Soir d’Europe, après floutage au montage du sponsor interdit.

En cas de victoire face aux Young Boys, l’OL assurerait quasiment sa qualification en Ligue Europa et une place en huitièmes de finale de la compétition. Les Gones affichent plus que jamais de grandes ambitions en 2026. Ils pourront en outre aborder les prochaines semaines avec quelques renforts supplémentaires. Ce lundi, les Rhodaniens ont notamment annoncé l’arrivée de Noah Nartey en provenance de Brøndby.