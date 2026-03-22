Vote sans appel à Lyon, la sanction tombe

L'OL a perdu très gros cette semaine avec son élimination en Europa League. Deux joueurs ont été pointés du doigt au moment de faire le bilan du match contre Vigo.

Au moment de faire le bilan de cette saison, la position finale de l’Olympique Lyonnais au classement de Ligue 1 sera forcément importante. Mais dans les Coupes, les regrets vont faire très mal. Alors que le PSG s’était fait sortir, Lyon a manqué le coche aux tirs au but face à Lens. Pire encore, en Europa League, la formation de Paulo Fonseca a tout de même été décevante face au Celta Vigo, ne profitant pas de sa supériorité numérique à l’aller pour prendre de l’avance, avant de craquer ensuite en infériorité numérique contre les Espagnols au retour.

Tessmann, direction la sortie au mercato

Un match au cours duquel de grosses faiblesses sont apparues. L’entrée en jeu de Tanner Tessmann à la pause a été catastrophique. L’Américain est de plus en plus emprunté avec le ballon, et ses interventions tout en puissance ne suffisent pas à gommer les problèmes qu’il cause lors des relances. Devant, Endrick si emballant à son arrivée, ne trouve plus la faille et joue de moins en moins avec les autres. Sa faculté à s’encastrer dans les défenses adverses sans chercher d’autres solutions agace.

Deux joueurs qui ont été les maillons faibles de l’OL face au Celta Vigo. Selon un sondage réalisé sur Foot01, auquel vous avez été plus de 2000 à répondre, Tessmann a été le gros problème lyonnais sur cette rencontre, avec 48 % des votes pour être le boulet de la formation de Paulo Fonseca. Endrick prend la deuxième place et gagne son billet pour le second tour avec un solide 24 % des votes. L’Américain et le Brésilien vont avoir une occasion de se rattraper contre Monaco ce dimanche, mais il semble quasiment acquis qu’ils ne seront pas là la saison prochaine pour voir la suite. L’attaquant va repartir au Real Madrid, tandis que le milieu de terrain, déjà poussé dehors cet été, va être invité à se trouver un nouveau club l’été prochain.