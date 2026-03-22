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Vote sans appel à Lyon, la sanction tombe

OL22 mars , 14:00
parGuillaume Conte
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L'OL a perdu très gros cette semaine avec son élimination en Europa League. Deux joueurs ont été pointés du doigt au moment de faire le bilan du match contre Vigo.
Au moment de faire le bilan de cette saison, la position finale de l’Olympique Lyonnais au classement de Ligue 1 sera forcément importante. Mais dans les Coupes, les regrets vont faire très mal. Alors que le PSG s’était fait sortir, Lyon a manqué le coche aux tirs au but face à Lens. Pire encore, en Europa League, la formation de Paulo Fonseca a tout de même été décevante face au Celta Vigo, ne profitant pas de sa supériorité numérique à l’aller pour prendre de l’avance, avant de craquer ensuite en infériorité numérique contre les Espagnols au retour.

Tessmann, direction la sortie au mercato

Un match au cours duquel de grosses faiblesses sont apparues. L’entrée en jeu de Tanner Tessmann à la pause a été catastrophique. L’Américain est de plus en plus emprunté avec le ballon, et ses interventions tout en puissance ne suffisent pas à gommer les problèmes qu’il cause lors des relances. Devant, Endrick si emballant à son arrivée, ne trouve plus la faille et joue de moins en moins avec les autres. Sa faculté à s’encastrer dans les défenses adverses sans chercher d’autres solutions agace.
Deux joueurs qui ont été les maillons faibles de l’OL face au Celta Vigo. Selon un sondage réalisé sur Foot01, auquel vous avez été plus de 2000 à répondre, Tessmann a été le gros problème lyonnais sur cette rencontre, avec 48 % des votes pour être le boulet de la formation de Paulo Fonseca. Endrick prend la deuxième place et gagne son billet pour le second tour avec un solide 24 % des votes. L’Américain et le Brésilien vont avoir une occasion de se rattraper contre Monaco ce dimanche, mais il semble quasiment acquis qu’ils ne seront pas là la saison prochaine pour voir la suite. L’attaquant va repartir au Real Madrid, tandis que le milieu de terrain, déjà poussé dehors cet été, va être invité à se trouver un nouveau club l’été prochain.
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Derniers commentaires

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Si on ne fait pas le con avec lui il restera et un bon bout de temps notre joyau ❤️‍🔥

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Bon, il yen a qui seront content, le retour du 4/3/3. Allez, je signe un match nul minium face à une équipe qui est en forme en ce moment.

L'OL rétrogradé, John Textor a encore magouillé !

Pour city ca parle pas de retrogration amnitractif, on parle plutôt un retrait de point de 60 point, ca deviendrai une retrogration sportivement, donc les Émirats ne peuvent rien faire si c'est sportivement

Vinicius Jr humilié au MMA (vidéo)

C'est logique de siffler des merdeux pareils

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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