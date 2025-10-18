Vidéo : Le but niçois de Bard qui lance les hostilités contre l'OL

Nice - OL : Les compos (17h sur Beinsports)

Bon, j'espère que vous avez tous kiffé les premières journée parce que la on va voir notre vrai visage :) Cette défense est catastrophique.. Incroyable de se prendre un but comme ça encore une fois. Juste avant, même situation, pénalty refusé pour un HJ presque imaginaire, et la, rebelote on se prend un but sur une poussée niçoise sans trop forcer.. On est à la rue.