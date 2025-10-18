ICONSPORT_273988_0060

Vidéo : Le but niçois de Bard qui lance les hostilités contre l'OL

OL18 oct. , 17:23
parClaude Dautel
0
Ancien de l'Olympique Lyonnais, Melvin Bard s'est rappelé aux bons souvenirs de l'OL en ouvrant le score à la cinquième minute du match Nice-Lyon ce samedi à l'Allianz Riviera. Il s'agit du but le plus rapide encaissé par l'OL cette saison. Après ce mauvais départ, Lyon a retrouvé ses esprits, mais court toujours après le score.
0
