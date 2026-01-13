Une vente à 400.000 euros, l’OL ne crache pas dessus

C'est bien fini pour Téo Barisic, ancien espoir de l'OL qui n'a pas réussi à s'imposer, et qui quitte son club formateur pour signer à Rijeka.

A deux ans et demi de la fin de son contrat, Téo Barisic a dit adieu à l’Olympique Lyonnais . Le latéral droit n’a pas réussi à s’imposer entre Rhône et Saône et en a bien pris note, lui qui ne souhaitait plus évoluer avec la réserve en National 3. Il a pris la direction de la Croatie ce lundi pour s’engager avec Rijeka. La presse croate dévoile les détails de cette opération. Le joueur a passé sa visite médicale et son contrat a déjà été signé. Il ne manque donc plus que l’officialisation entre les deux clubs.

Le montant du transfert sera de 400.000 euros. L’OL a incorporé un pourcentage à la revente de l’ordre de 12,5 %, si jamais Barisic devait être revendu plus tard dans sa carrière. Le latéral droit s’est engagé pour quatre ans et demi avec Rijeka. A 21 ans, le Croate quitte donc son club formateur, pour qui il n’aura disputé que deux matchs, dont une minute en Ligue 1 en fin de saison dernière.