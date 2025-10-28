Une révolution totale signée Fonseca à l'OL ?

L’OL va devoir apprendre à vivre sans Malick Fofana pendant plusieurs mois. Une énorme tuile qui va logiquement avoir des conséquences sur les choix de Paulo Fonseca, privé de son atout offensif numéro un.

Malgré un effectif limité, l’Olympique Lyonnais a réalisé un superbe début de saison jusqu’à présent. La blessure de Malick Fofana risque de rabattre un peu les cartes. Victime d’une très grosse entorse de la cheville contre Strasbourg, l’international belge va manquer au minimum trois mois de compétition. Une tuile pour Paulo Fonseca, qui perd son atout offensif n°1 et surtout son seul ailier capable de percuter dans la profondeur.

Les limites de l’effectif de l’OL pourraient contraindre l’entraîneur portugais à revoir totalement ses plans. Le site Olympique et Lyonnais soumet ainsi l’idée d’un changement de système avec un passage à une défense à trois éléments pour compenser ponctuellement l’absence de l’ex-pépite de La Gantoise. « Mais cela demanderait une réorganisation difficilement absorbable en cette période très rythmée » juge néanmoins le média. Le consultant Nicolas Puydebois est d’ailleurs fermement opposé à l’idée de voir Paulo Fonseca basculer dans un nouveau schéma tactique.

« Je pense que cette formation a des certitudes et que le plan fonctionne plutôt bien pour l'instant. Selon moi, au vu de l'effectif réduit, il faut garder un système qui tourne plutôt que de tout changer pour une absence. Au staff de trouver le bon élément pour le remplacer, Afonso Moreira, Enzo Molebe, Abner ou un autre » juge l’ancien gardien de l’Olympique Lyonnais, opposé à un changement radical sur le plan tactique même si l’absence de Malick Fofana est logiquement très préjudiciable. Aux jeunes joueurs qui seront lancés par Paulo Fonseca de saisir leur chance. On pense évidemment à Afonso Moreira, auteur d’un but sublime contre Strasbourg et qui fait office de nouveau favori pour le rôle de titulaire à gauche de l’attaque des Gones.