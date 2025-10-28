ICONSPORT_275095_0268

OL : Malick Fofana blessé, Lyon va recruter en urgence

Gravement touché à la cheville contre Strasbourg dimanche soir, Malick Fofana sera absent trois mois. Une tuile pour l’OL, qui va recruter cet hiver pour compenser l’absence de son ailier belge.
Enorme tuile pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien est sorti du silence lundi après-midi pour évoquer l’état de santé de Malick Fofana. Victime d’un gros tacle du défenseur strasbourgeois Ismaël Doukouré, l’ailier belge de l’OL manquera trois mois de compétition. Un coup dur pour Paulo Fonseca, qui va devoir bricoler et trouver des solutions pour compenser l’absence de son meilleur joueur offensif. La situation est d’autant plus complexe pour Lyon que les Gones ont déjà utilisé leur joker avec le recrutement d’Hans Hateboer en provenance du Stade Rennais.
Il va donc falloir attendre le mois de janvier pour compenser numériquement l’absence de Malick Fofana. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe confirme à ce propos qu’un recrutement devrait intervenir lors du mercato d’hiver au poste d’ailier. « Fofana devrait manquer une quinzaine de matchs, même si l’OL aura la possibilité de recruter dès le début du mois de janvier pour repeupler son attaque, ce qui était prévu avant même que le Belge ne se blesse » écrit à ce sujet Hugo Guillemet, confirmant que l’OL ne restera pas les bras croisés lors du mercato hivernal.

L'OL va recruter en janvier, c'est confirmé

Un recrutement est prévu à ce poste d’ailier pour compenser la grave blessure de Malick Fofana. Dans ce secteur de jeu, le retour de blessure d’Ernest Nuamah sera également attendu avec la plus grande impatience. L’international ghanéen, absent depuis plusieurs mois en raison des ligaments croisés, offrira une solution de plus à Paulo Fonseca dans un secteur offensif dépeuplé où des joueurs tels que Sulc, Karabec et Afonso Moreira apparaissent à présent comme des titulaires quasiment indiscutables. Reste maintenant à voir quels seront les moyens financiers dont l’OL disposera pour aller chercher un ou plusieurs renforts offensifs en janvier prochain. Car pour compenser l’absence d’un élément tel que Malick Fofana, il va certainement falloir signer de gros chèques.
13
